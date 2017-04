Maurizio Costanzo bacchetta Belen / Video "Entra e falla finita", ma la risposta della Rodriguez è pungente...

Maurizio Costanzo e Belen Rodriguez

Maurizio Costanzo bacchetta Belen: "Entra e falla finita!", ma la risposta della Rodriguez è pungente - Atteso quanto inevitabile lo scambio di battute pungenti tra Belen Rodriguez e Maurizio Costanzo. Nell'appuntamento del Maurizio Costanzo Show andato in onda ieri sera, la Rodriguez ha tardato il suo ingresso in teatro, lasciando il resto degli ospiti in suo attesa. Maurizio si è allora spazientito mentre dietro le quinte i tecnici erano intenti a microfonare Belen, tando da sbottare: "Vieni Belen, Belen già hai tardato abbastanza, entra e falla finita! Hai tardato un'ora e un quarto!". La Rodriguez entra allora in studio, saluta tutti e si accomoda rapidamente alla sua postazione (senza Andrea Iannone che farà il suo ingresso successivamente). Quando Maurizio Costanzo le fa allora notare il ritardo, la showgirl ha la risposta più che pronta: "Non è vero che ho tardato, è soltato che lei in una recente intervista mi hai rispedito in Argentina, allora ci ho messo più tempo per arrivare!".

Belen fa riferimento a quando Costanzo in un'intervista a Nuovo si schierò dalla parte di Stefano De Martino dichiarando: "Personalmente consiglio a Belen di trasferirsi all’estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole. Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa? E comunque noi ci sentiamo più vicini a Stefano". Ecco perchè ieri la Rodriguez ha voluto riprendersi la sua rivincita... (Ecco il video completo del battibecco tra Costanzo e Belen)

