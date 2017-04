Mirko Darar/ Il comico egiziano con i tacchi conquista tutti anche in finale! (Italia's got talent 2017)

Mirko Darar in finale a Italia's got talent 2017

Mirko Darar, il comico con i tacchi che conquista tutti alla finale di Italia's got talent 2017 - Irriverente, originale e unico, Mirko Darar ha conquistato i giudici, il pubblico e la finalissima di Italia's got talent. Mezzo egiziono e mezzo siciliano, Mirko è un monologhista comico che scherza sul suo essere gay in una famiglia "all'antica" e per di più dalle origini egiziane, per l'appunto. Com'è crescere un figlio gay, mezzo siculo e mezzo egiziano? Mirko lo racconta con toni divertenti e irriverenti, ironizzando ed esorcizzando quelli che oggi sono problemi ancora molto presenti nella nostra società: l'omofobia e il razzismo.

Nella prima puntata Darar aveva presentato un esilarante racconto del suo coming out coi genitori e con il resto della famiglia; in questa finale invece ci ha esposto quella che sarebbe una cena con loro in un ristorante in Toscana che è però un locale veneto "Una sorta di giochi senza fontiere" ha scherzato infatti il concorrente di Italia's got talent. Entusiasmati dalla sua esibizione, Claudio Biso, Nina Zilli, Frank Matano e Luciana Littizzetto hanno aviuto per lui solo tantissimi complimenti. Che sia lui il possibile vincitore?

