Nicoletta Tinti e Silvia Bertoluzza/ Le ballerine da Golden Buzzer (Finalisti Italia's got Talent 2017)

Nicoletta Tinti e Silvia Bertoluzza, Finaliste Italia's got Talent 2017

NICOLETTA TINTI E SILVIA BERTOLUZZA, PREMIATE DAL GOLDEN BUZZER DI NINA ZILLI - Nel corso della finale di Italia's got Talent 2017, il pubblico avrà modo di rivedere sul palco anche Nicoletta Tinti e Silvia Bertoluzza, le due ballerine che hanno emozionato il parterre del celebre programma, conquistando il Golden Buzzer di Nina Zilli. Le concorrenti si sono esibite portando in scena una coreografia di musica classica, che le ha portate a volteggiare fra le note, alla ricerca di quella che, nel corso della puntata di stasera, potrebbe trasformarsi in una vittoria. Le due ginnaste dovranno vedersela con attori, cantanti e imitatori, ma la loro arte, che è stata celebrata anche da una standing ovation, potrebbe essere la chiave giusta verso al vittoria.

NICOLETTA TINTI E SILVIA BERTOLUZZA, L'INCIDENTE NON HA MESSO FINE ALLA VOGLIA DI LOTTARE - Nicoletta Tinti, la ballerina di origini toscane che ha incantato tutto il parterre di Italia's got Talent 2017, è un'ex ginnasta di 37 anni, che qualche anno fa, a causa di un incidente, ha perso l'uso delle gambe. Atleta nel lontano 1996 dei giochi olimpici di Atlanta, non ha mai perso la voglia di danzare e seguire i propri sogni. Di fondamentale importanza nella sua vita l'incontro con Silvia Bertoluzzi, con la quale ha instaurato un rapporto di amicizia molto forte che si riflette nelle loro performance artistiche. Se vi siete persi il video della loro esibizione, potete rivederla cliccare qui.

