Oroscopo di Paolo Fox del 29 Aprile 2017: cosa prevedono le stelle per il weekend?

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL WEEKEND. I SEGNI D'ARIA (29 APRILE 2017) - Andiamo a vedere cosa accadrà domani, sabato 29 aprile 2017, per quanto riguarda i segni Gemelli, Bilancia e Acquario, considerati d'aria, nell'oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Gemelli: cinque stelle in amore, quattro per il lavoro e cinque per la fortuna. La giornata di domani sarà ancora migliore di quella di oggi che è stata comunque piuttosto positiva. Potrebbero accadere delle situazioni interessanti anche se a dire il vero c'è qualche preoccupazione nel lavoro che mette sempre i bastoni tra le ruote. Bilancia: cinque stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. La Bilancia deve sicuramente fare attenzione a diverse situazioni che non sono proprio fortunate, ma comunque è un momento in cui le cose sembrano girare bene soprattutto dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Acquario: cinque stelle per l'amore, cinque lavoro e quattro fortuna. E' un momento molto interessante per l'Acquario che torna a sorridere dopo alcune indecisioni. Sicuramente domani possono essere favoriti gli incontri anche grazie alla possibilità di trovare delle persone che hanno qualcosa di interessante da dire o da far provare.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL WEEKEND. I SEGNI DI FUOCO (29 APRILE 2017)- Andiamo a vedere quanto raccontato a I Fatti Vostri da Paolo Fox per l'oroscopo di domani, sabato 29 aprile 2017, per quanto riguarda i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Ariete: cinque stelle per l'amore, cinque lavoro, quattro fortuna. Domani sarà una giornata utile per incontrare persone interessanti. La fortuna è un po' in calo, ma la grande determinazione e la forza di volontà incidono dando bei risultati sia in campo sentimentale che in quello del lavoro. C'è la volontà di riuscire a superare i problemi anche grazie all'aiuto di chi ha i nati sotto questo segno a cuore. Leone: cinque stelle per l'amore, cinque nel lavoro e quattro per la fortuna. Sicuramente il Leone è il segno zodiacale che vivrà meglio questo weekend. La giornata di domani offre spunti interessanti e potrebbero arrivare delle novità piuttosto importanti per quanto riguarda il lavoro. In campo sentimentale c'è la possibilità di raccogliere occasioni che erano in passato sfuggite. Sagittario: tre stelle in amore, tre nel lavoro e quattro per la fortuna. Il Sagittario ha vissuto un momento di grande intensità e crescita in questi mesi, rispetto a un inizio di 2017 che aveva creato non pochi problemi. La giornata di domani però rappresenterà una piccola involuzione anche se la fortuna continua a girare bene.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL WEEKEND. I SEGNI D'ACQUA (29 APRILE 2017) - E' il momento di passare ai segni d'acqua per l'oroscopo di domani di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Andiamo a vedere cosa accadrà a Cancro, Scorpione e Pesci. Cancro: quattro stelle per l'amore, cinque per il lavoro e quattro per la fortuna. Sicuramente domani sarà una giornata importante per la professione, anche per chi rimarrà a casa visto che è sabato. Questo non impedirà di fare dei progetti che potrebbero essere piuttosto interessanti per diversi motivi. Scorpione: quattro stelle in amore e lavoro, cinque per la fortuna. C'è una buona luce per quanto riguarda la sorte, questo potrebbe far girare molte cose a favore dei nati sotto questo segno. Bisogna comunque sempre essere prudenti e prendere le decisioni giuste. Arriveranno risposte anche dal punto di vista del lavoro. Pesci: tre stelle per l'amore, per il lavoro e per la fortuna. Sarà una giornata di calo rispetto a oggi. Ci sono da fare delle valutazioni, ma non sempre è facile riuscire a fare chiarezza nelle idee che a volte sono confuse e si sovrappongono.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL WEEKEND. I SEGNI DI TERRA (29 APRILE 2017) - Andiamo a vedere cosa accadrà ai segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) nell'oroscopo di Paolo Fox a I Fatti vostri per domani sabato 29 aprile 2017. Toro: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. La giornata di domani sarà migliore rispetto a quella di oggi. Nonostante alcune sensazioni negative, soprattutto per quanto riguarda il lavoro si potrebbe riuscire ad avere delle buone sensazioni. Al momento però c'è da valutare diverse situazioni che potrebbero essere complesse sotto alcuni punti di vista. Vergine: tre stelle sia in amore, lavoro e fortuna per un segno che sicuramente non vive il suo migliore periodo dell'anno. C'è un'involuzione che sta sicuramente complicando le cose. La Vergine è un segno istintivo e che sicuramente fa le cose di getto, a volte però può arrivare qualche ripensamento che complica la possibilità di prendere decisioni. Capricorno: quattro stelle per l'amore, tre lavoro, quattro fortuna. E' un momento di grande forza astrologica. Non sempre le cose però vanno come si vorrebbe e ci potrebbero essere degli intoppi nel lavoro. Questo complica molte scelte, ma attenzione che non è detto si possa arrivare a risolvere tutto con la buona volontà.

