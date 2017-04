Oroscopo di Paolo Fox, previsioni di oggi 28 Aprile 2017 a LatteMiele

Paolo Fox, oroscopo 28 Aprile - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 28 APRILE 2017, A LATTEMIELE: CHI SALE E CHI SCENDE - Ecco chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Sicuramente scende la Vergine che dopo giorni di autentica eccentricità si ritrova ora a dover fare i conti con la stanchezza. Scende anche il Cancro che deve recuperare da un momento di nervosismo. Si deve puntare a parlare di meno e ad essere più concreti. Sarà possibile trovare nuovamente situazioni positive in amore se ci sarà la forza di volontà di affrontare le cose. L'obiettivo è quello però di essere sempre tranquilli per evitare che possano arrivare dei problemi. Sale l'Ariete che è in netto recupero rispetto a un passato che ha complicato leggermente le cose.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 28 APRILE 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - Tra i segni né carne né pesce nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele c'è sicuramente il Leone che nonostante sia rallentato potrà trovare delle situazioni favorevoli da affrontare comunque in queste giornate. Tra questi c'è anche la Vergine che nonostante un po' di fatica non dovrebbe trovarsi di fronte a problemi insormontabili. L'obbligo è quello di essere sempre e comunque presenti nella ricerca di qualcosa che possa portare a soddisfazioni sempre maggiori. Momento di stasi anche per quanto riguarda lo Scorpione che nonostante un weekend interessante potrebbe vivere anche delle difficoltà sul lavoro. Ci sono delle tensioni, magari con un collega, che potrebbero portare anche a tanta delusione e alla paura di non riuscire ad affrontare le situazioni che arrivano giorno dopo giorno.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 28 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Su LatteMiele Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi, venerdì 28 aprile 2017. Sicuramente sono diversi i segni zodiacali di tenere sotto osservazione. Tra questi ci sono i Gemelli che hanno una carica importante e che devono usare la comunicazione per riuscire ad essere sempre al centro dell'attenzione. Il Cancro deve parlare poco e non riuscirà ad essere sempre così brillante se prende le decisioni giuste. La Vergine vive un leggero disagio, questo però non porta a delle situazioni impensabili da superare. Il Leone è molto rallentato e non riesce a trovare le giuste coordinate per andare a vivere le situazioni che lo gratificano. Giove è nel segno per la Bilancia e il nuovo cielo apre a delle sfide molto interessanti. Lo Scorpione invece vive delle tensioni sul campo di lavoro e per molti si vivrà un disagio difficile da definire.

