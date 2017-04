Pomeriggio 5 (foto da Facebook)

POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO SALUTA CON MALENA: DI CHE COSA SI OCCUPERÀ OGGI, 28 APRILE 2017? - Pomeriggio 5, il contenitore della rete Mediaset in onda dal lunedì al venerdì, è pronto per l’ultimo appuntamento di questa settimana: Barbara D’Urso sarà come sempre alla guida a partire dalle 17.10, con nuovi temi e argomenti da affrontare. Il gossip e la cronaca torneranno protagonisti: ieri - giovedì 27 aprile 2017 - la presentatrice è tornata ad occuparsi del caso di Gessica Notaro, e ha anche riportato le ultime novità relative ad Igor il russo. Ma in studio c’è stato spazio anche per momenti più leggeri, grazie all’ospitata di Malena, che ha da pochissimo concluso la sua esperienza a L’Isola dei Famosi. L’attrice a luci rosse ha raccontato della sua professione, e ha fatto qualche considerazione sull’amore: “…So che sarà difficile trovare un compagno, non sarà semplice, però penso che dovrà accettare la mia professione...”, ha ammesso l’ex naufraga (clicca qui per vedere il video del momento direttamente da Video Mediaset).

Barbara D’Urso ha salutato tutti i telespettatori di Pomeriggio 5 con un selfie su Instagram, proprio in compagnia di Malena: curiosi di scoprire di che cosa si occuperà più tardi su Canale 5?

© Riproduzione Riservata.