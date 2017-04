Paola Barale/ La "bionda" di Raz Degan compie 50 anni da single: nessun ritorno di fiamma

Paola Barale

Paola Barale compie 50 anni: mezzo secolo di bellezza, successi ma senza Raz Degan al suo fianco - Bellissima oggi come ieri, Paola Barale oggi compie 50 anni. Mezzo secolo per la nota "sosia di Madonna" che lo festeggia tornando al centro del gossip e del mondo dello spettacolo per il presunto riavvicinamento al suo grande amore, Raz Degan. In molti speravano infatti che i giorni passati col regista israeliano all'Isola dei Famosi avessero sancito questo ritorno di fiamma, ma il lieto fine tanto atteso non è arrivato. E Paola Barale lo conferma nell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che vedremo in onda domani pomeriggio su Canale 5.

La "Bionda", bellissima 50enne, si è infatti sbilanciata sulla loro relazione dichiarando che «Sull’isola siamo stati benissimo, sembravamo noi ai bei tempi. Lui è stato meraviglioso» - ma quando si arriva il punto cruciale, Paola Barale fa un passo indietro e confessa che con Raz non ci sono possibilità di un ritorno - «Abbiamo ritrovato un’armonia che avevamo perso, ma nella quotidianità Raz è uno che va troppo veloce per me», continua, «Io ho bisogno di fermarmi e ho anche bisogno che ogni tanto uno si fermi per guardarmi». Libero e perennemente "in corsa", Raz Degan è troppo lontano secondo Paola Barale che rimane invece «comodamente seduta su di una pietra e lo guardo da lontano. Diciamo che lui corre e io ballo» conclude.

