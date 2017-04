Paola Caruso diventa uno "zombie" / Video, l'ultima chance per la Bonas a Supervivientes dopo l'eliminazione

Paola Caruso (Supervivientes)

Paola Caruso, ultima chance nel reality Supervivientes dopo l'eliminazione: vivere come uno zombie! - Paola Caruso ci ha messo poco a diventare la vera protagonista di Supervivientes, il reality show che è la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. Dalla lite furiosa con alcune naufraghe, al funerale fatto all'uccellino morto sulla spiaggia, Paola Caruso non è però riuscita a convincere il pubblico a casa che non l'ha salvata dalla nomination. Paola è stata infatti eliminata, ma ha avuto dal programma un'altra chance di rimanere sull'isola, che consiste nel vivere nella "Zona Muerta" (la zona morta) come uno zombie!

Ebbene sì, abbigliata da "morta vivente", Paola Caruso è chiamata ad infastidire i suoi compagni (che non sanno che lei è ancora in Honduras), rubando loro delle cose, il tutto vivendo su di una palafitta in mezzo al mare, sola e lontana dagli altri. Una prova complicata che Paola Caruso ha tuttavia accettato con piacere, mettendosi ancora una volta in gioco. Nonostante non sia vista di buon occhio da molte delle compagne d'avventura, la Bonas non si arrende ed è anzi pronta a combattere per arrivare fino alla fine, anche se questo vorrà dire vivere per qualche giorno come un veri e proprio zombie... (Clicca qui per il video di Paola Caruso zombie)

