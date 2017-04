Quarto Grado/ Anticipazioni e casi puntata 28 aprile: la caccia a Igor il Russo, Sara Di Pietrantonio e Yara

quarto grado

Quarto Grado, anticipazioni e casi puntata 28 aprile - Quarto Grado torna oggi, venerdì 28 aprile alle ore 21.15, su Retequattro con nuovi casi e nuove esclusive da spulciare tra un commento in studio e una serie di dichiarazioni e video inediti. Ancora una volta Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini torneranno sul tema caldo di questi ultimi giorni, ovvero il caso di Norbert Feher, alias Igor Vaclavic. L'uomo continua la sua fuga e sembra ormai essere finito nel nulla visto che tutti lo cercano da quasi un mese tra le campagne tra Bologna e Ferrara e, ultimamente, spingendosi fino al Veneto. “Igor il russo”, così è soprannominato da tutti, sarebbe accusato di una serie di omicidi compresi quelli del barista di Budrio Davide Fabbri e della guardia volontaria Valerio Verri. Il conduttore ci porterà sulle tracce lasciate dall'uomo durante la sua fuga per cercare di capire a che punto sono le indagini.

Ma la puntata non sarà interamente dedicata a Igor visto che ci sarà tempo e modo di parlare due importanti appuntamenti. Il programma a cura di Siria Magri si occuperà del caso della studentessa strangolata lo scorso anno a Roma, Sara Di Pietrantonio, visto che il 5 maggio giungerà a sentenza il processo contro l’ex fidanzato Vincenzo Paduano che dovrà rispondere di varie accuse tra cui quella di omicidio volontario premeditato, distruzione di cadavere e stalking. Anche per il caso di Yara Gambirasio arrivano altre novità e l’appello per Massimo Bossetti, già condannato all’ergastolo in primo grado e che adesso affronterà i giudici in Aula il 30 giugno prossimo.

