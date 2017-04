RED RIDING TRILOGY 1980/ Su Rai 4 il film con Jim Carter (oggi, 28 aprile 2017)

film seconda serata

RED RIDING TRILOGY 1980, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 28 APRILE 2017: IL CAST - Red Riding Trilogy 1980, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 28 aprile 2017. Una pellicola di genere thriller che rappresenta il secondo capitolo di una saga prodotta in Gran Bretagna nel 2009 sotto forma di serie televisiva per la regia di James Marsh. Nel cast di questa pellicola sono presenti Jim Carter, Warren Clark, Paddy Considine, Shaun Dooley e Julia Ford. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

RED RIDING TRILOGY 1980, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 28 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nel 1980 nello specifico nella contea dello Yorkshire in Inghilterra. Qui la vita scorre indisturbata e serena se non fosse per la presenza di un pericoloso stupratore nonché assassino che da ben sei anni semina il panico agendo in maniera subdola e spregiudicata sulle povere vittime che di volta in volta sceglie. Molti personaggi della polizia indagano su questo violento assassino ma nessuno fino ad adesso è riuscito ad acciuffarlo. Si decide così di capire in che modo procedere e che direzioni stanno prendendo le indagini. Questo è il motivo che spinge il Ministero di convocare un noto detective di nome Peter Hunter che possa in qualche modo far luce su quanto sta accadendo nella contea di Yorkshire provando in qualche modo ad incastrare il criminale. La scelta del detective Hunter non è casuale in quanto proprio quest’ultimo ha un conto in sospeso con il pericoloso assassino. Tutto infatti era cominciato tanti anni prima quando il detective e il criminale erano stati protagonisti di una pesante e violenta sparatoria in cui però tuttavia il criminale aveva avuto la meglio riuscendo a scappare senza riportare alcuna ferita. Inoltre il ministero vuole che sia proprio Hunter ad occuparsi del caso in quanto ritiene che le sue doti di coraggio e forte determinazione siano la spinta necessaria per riuscire finalmente a prendere l’assassino riportando quella meritata tranquillità che la contea di Yorkshire tanto desidera e merita. Così il detective Hunter inizia la propria personale indagine iniziando a leggere tutta la documentazione relativa a questo caso tenendo anche in considerazione il modo di ragionare del criminale e memore della esperienza vissuta proprio con quest’ultimo. Questa volta Hunter sa che non può fallire e così si prodiga anima e corpo per cercare di chiudere una volta per tutte i conti con questo violento passato.

© Riproduzione Riservata.