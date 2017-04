RESA DEI CONTI A LITLE TOKYO/ Su Iris il film con Brandon Lee (oggi, 28 aprile 2017)

Resa dei conti a little Tokyo, film seconda serata

RESA DEI CONTI A LITTLE TOKYO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 28 APRILE 2017: IL CAST - Resa dei conti a little Tokyo, il film in onda su Iris oggi, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 23.00. Una pellicola prodotta negli Stati Uniti D’America nel 1991 ed è stata diretta da Mark L. Lester. Un film poliziesco con molti riferimenti alle arti marziali, cosa che di fatto lo fa entrare in una nicchia di cinematografia amata da molti cineamatori. Vista anche l’anzianità di produzione, è stata più volte programmata sui piccoli schermi televisivi, il ruolo di attori principali è detenuto da Dolph Lundgren e da Brandon Lee, che rispettivamente interpretano i poliziotti Chris Kenner e Johnny Murata. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

RESA DEI CONTI A LITTLE TOKYO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 28 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia si basa sulla vita di due poliziotti entrambi appartenenti al LAPD (il dipartimento di polizia della città di Los Angeles). I due nonostante siano degli ottimi poliziotti fanno fatica a trovare un partner, cosa questa che porta il capitano in comando del distretto a farli lavorare insieme. Inizialmente i due detective Johnny Murata e Chris Kenner non riescono a trovare l’equilibrio, entrambi hanno infatti dei caratteri duri e in totale antitesi tra di essi. Da una infatti parte vi è Murata un poliziotto di origini giapponesi, istintivo e poco avvezzo alla disciplina, dall’atro Kenner un astuto e calcolatore tutore dell’ordine, l’unica cosa che li accomuna è la loro bravura per le arti marziali, arti nelle quali entrambi emergono fin da bambini. I due si trovano a indagare su una nuova droga sintetica messa sul mercato dalla mafia giapponese.

A rendere tutto più difficile la scoperta che il capo della triade criminle è Yoshida, un crudele assassino che nel passato aveva ucciso i genitori di Kenner a colpi di spada. La trama porta lo spettatore in un indagine ad alta dose di adrenalina, dove i due poliziotti si ritrovano a salvare la vita dentro la casa di Yoshida a una giovane ragazza che stava per suicidarsi. Il salvataggio porta i tre a scappare dalla città, essi si rifugiano nelle campagne circostanti Los Angeles, all’interno di una casa di proprietà dello stesso Kenner, casa che vede finanche sbocciare l’amore tra lo stesso Kenner e la giovane ragazza. La gang criminale riesce però a trovarli, e nonostante l’accanita resistenza dei due poliziotti i malfattori hanno la meglio sfruttando un nuovo rapimento della giovane donna. I due sono ormai condannati a sicura morte, quando rinchiusi dentro il bagagliaio della loro auto sono avviati su un nastro trasportatore di un auto demolizioni. Ma l’epilogo è dietro l’angolo, i poliziotti riescono improvvisamente a liberarsi e durante una manifestazione sconfiggono la banda di Yoshida, il quale muore dopo un duello all’arma bianca con Chris. La vendettaper la morte dei genitori per Kenner è compiuta, e il sapore risulta ancor più dolce visto che il duro poliziotto ha finanche trovato l’amore grazie alla ragazza che ha salvato, e l’amicizia grazie a quello che ormai è diventato il suo inseparabile partner.

