STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: L'onore e il rispetto (venerdì, 28 aprile 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 28 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 28 aprile 2017, il palinsesto delle reti Mediaset offre ai propori telespettatori un'ampia scelta di programmi che variano nel genere in grado di soddisfare ogni gusto ma soprattutto sono adatti a tutte le età. con una breve presentazione dei canali possiamo scoprire che la prima serata di Canale 5 punta sulla fiction L'onore e il rispetto con Gabriel Garko nei panni del protagonista, Italia 1 gioca invece d'azione con Fast & Furios - Solo parti originali mentre Rete 4 rilancia con la rubrica d'attualità Quarto Grado. Sul resto dei canali Mediaset invece, continuano film dal genere commedia rispettivamente su La5 e Italia 2, ma la serata sarà anche allieta dallo spettacolo teatrale in onda su Mediaset Extra, come citato sopra, il palinsesto prevede l'intrattenimento per tutte le età, ed ecco Boing con un divertente cartone animato di Doraemon pronto a tener compagnia ai più piccoli. Ma adesso, dopo questa introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 andrà in onda a partire dalle 21: 15 una nuova puntata della fiction L'onore e il rispetto - L'ultimo capitolo, con un cast davvero stellare composto da Gabriel Garko, Lisa Gastoni, Bruno Eyron, Valerio Morigi e Gilberto Idonea. In seconda serata verrà trasmesso il programma satirico/d'informazione Matrix Chiambretti. Su Italia Uno serata d'azione con il film Fast & Furious - Solo parti originali, che andrà in onda a partire dalle 21:10 e sarà seguito dalla pellicola Arma Letale 3. Su Rete 4 andrà in onda la rubrica d'attualità Quarto Grado, subito dopo ci sarà il programma Piccole Luci. Sul canale La5 verrà trasmesso il film Vizi di famiglia, diretto dal regista, Rob Reiner con un cast d'eccezione composto da Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley Mac Laine e Mark Ruffalo. Su Italia Due ci sarà invece il settimo capitolo del film Scuola di Polizia - Missione a Mosca, un'esilarante commedia all'americana. Su Mediaset Extra si cambierà tono con Il Meglio di Ammutta Muddica, rappresentazione teatrale con protagonisti Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, meglio conosciuti come Aldo, Giovanni e Giacomo. Sul canale Top Crime ci sarà spazio per la serie tv dove verranno trasmesse due puntate di The Mysteries of Laura II, mentre su Iris andrà in onda il film d'azione e di guerra We were soldiers - Fino all'ultimo uomo, nel cast sono presenti gli attori Mel Gibson, Madeleine Stowe, Sam Elliot e Greg Kinnear. Per i più piccoli il canale giusto è Boing, dove potranno godersi due puntate del cartone animato giapponese Doraemon.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5, ore 21.15 L'onore e il rispetto - Ultimo capitolo (fiction televisiva drammatica italiana)

Italia 1, ore 21.10 Fast and Furious, solo parti originali (film d'azione)

Rete 4, ore 21.15 Quarto Grado (rubrica d'attualità)

La 5, ore 21.10 - Vizi di famiglia (film commedia statunitense)

Italia Due, ore 21.10 Scuola di polizia (film commedia americana)

Mediaset Extra, ore 21.15 Ammutta Muddica (spettacolo teatrale comico)

Top Crime, ore 21.00 The Mysteries of Laura II (serie televisiva commedia)

Iris, ore 21.00 We were soldiers, Fino all'ultimo uomo (film d'azione/guerra)

Boing, ore 21.15 Doraemon (cartone animato giapponese)

