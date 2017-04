STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: I migliori anni e Elysium (oggi, 28 aprile 2017)

Stasera in tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 28 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 28 aprile 2017, il palinsesto Rai si prensenta molto valido e soddisfacente per le esigenze di gran parte dei telespettatori, ma vediamo insieme cosa ci aspetta sui vari canali Rai. Su Rai Uno è previsto lo show musicale I migliori anni, Rai Due propone il film di fantascienza intitolato Elysium e su Rai Tre va in onda la replica della serie televisiva "Gomorra". Su Rai 4 è di scena il genere poliziesco mentre Rai 5 si affida a un documentario dedicato all'arte, Rai Movie si dedica alla commedia e Rai Premium ripropone la visione della recente serie televisiva "Sorelle". La serata di Rai Uno prosegue con il TG1 60 secondi e subito dopo con il rotocalco settimanale "TV7". Rai Due in seconda serata manda in onda un telefilm della serie "Blue Bloods", infine la programmazione di Rai Tre prosegue con il docu-reality "Stato civile-L'amore e uguale per tutti". Sono prevedibili grandi ascolti per lo show "I migliori anni" in onda su Rai Uno. Ma dopo questa concreta sintesi di quello che ci aspetta stasera sui canali Rai, passiamo al dettaglio della programmazione.

Gradito ritorno su Rai Uno dello show musicale "I migliori anni" magistralmente condotto dal noto presentatore fiorentino Carlo Conti. Continua l'avvincente sfida delle più belle canzoni rappresentative di decenni diversi, a partire dai mitici anni sessanta. Quella di questa sera è la prima di cinque puntate e, come al solito, la giuria formata da cento ragazzi voterà per decretare il decennio vincente. A fine serata il conduttore leggerà i nostalgici "noi che.." inviati dai telespettatori. Il genere fantascienza è la proposta di Rai Due con la messa in onda del film "Elysium" di Neill Blomkamp, con Jodie Foster, Matt Damon e Sharlto Copley. La storia è ambientata nel futuro, è il 2154. Ad Elysium, la stazione spaziale poco lontana dal pianeta Terra, esistono avanzatissime tecnologie in grado di guarire da qualsiasi malattia. Quando il protagonista Max è colpito da pericolose radiazioni elettromagnetiche, decide di raggiungere la stazione di Elysium per curarsi. Continua su Rai Tre la seconda stagione della serie drammatico-gangster "Gomorra-La serie", ispirata al libro di Roberto Saviano. Tra i protagonisti ritroviamo Salvatore Esposito, Maria Pia Calzone, Marco D'Amore e Fortunato Cerlino. Rai 4 propone agli amanti del genere poliziesco la serie creata dallo sceneggiatore Jeff Davis intitolata "Criminal Minds" VI stagione. I tre episodi in onda si intitolano "L'odore del passato", "Il prezzo del cambiamento" e "Note dal profondo". Su Rai 5, il canale che si interessa principalmente di cultura, verrà tramesso infatti il documentario "Codice Monna Lisa". In compagnia del britannico Andrew Graham Dixon, tra i più bravi critici d'arte, attraverso musei e archivi si cercherà di scoprire tutti i segreti della grande opera "La Gioconda", realizzata nel 1506 dal grande Leonardo da Vinci. La scelta del canale Movie cade sul genere commedia con il film "Ci vediamo a casa", per la regia di Maurizio Ponzi. Il cast comprende Edoardo Leo, Antonello Fassari, Giuliana De Sio, Myriam Catania ed Ambra Angiulini. La storia si svolge a Roma e racconta le difficoltà di tre coppie in cerca di una casa in cui vivere. Rai Premium trasmetterà in replica una puntata della serie televisiva "Sorelle", già andata in onda su Rai Uno. Ambientata nella bella città di Matera, è la storia di Chiara (Anna Valle), una brillante avvocatessa costretta a lasciare il lavoro nella capitale e ritornare nella città di origine per occuparsi dei nipoti, i figli della sorella Elena (Ana Caterina Morariu) scomparsa nel nulla. Purtroppo viene rinvenuto il corpo senza vita di Elena e sarà propria Chiara a capire che sua sorella è stata uccisa dal marito.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.25 I migliori anni, show genere musicale

Rai Due ore 21,20 Elysium, film genere fantascienza

Rai Tre ore 21.15 Gomorra-La serie, serie TV drammatico

Rai 4 ore 21.05 Criminal Minds VI, serie Tv genere poliziesco

Rai 5 ore 21.15 Codice Monna Lisa, documentario

Rai Movie ore 21.20 Ci vediamo a casa, film genere commedia

Rai Premium ore 21.20 Sorelle, serie televisiva

