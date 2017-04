STEFANO DE MARTINO/ Barzellette con l’amico Marcello. Lo vedremo “in volo” ad Amici? Video (28 aprile)

Stefano De Martino (Instagram)

STEFANO DE MARTINO, BARZELLETTE CON L’AMICO MARCELLO. LO VEDREMO “IN VOLO” AD AMICI? VIDEO - Le fans di Stefano De Martino non si perdono un suo post sui social e su Instagram il ballerino condivide spesso video attraverso Instagram Stories. I brevi video di Stefano non sono sulla sua pagina principale ma vengono “registrati” dalle fans, che li condividono poi sul popolare social network. Nelle ultime ore De Martino ha condiviso con i fans un breve filmato in cui prova a farsi raccontare una barzelletta in quindici secondi dall’amico e collega Marcello Sacchetta, che lavora con lui ad Amici di Maria De Filippi. Preso alla sprovvista, l’altro ballerino ripete “la consegna” mentre cerca negli angoli della sua memoria, e dopo svariati secondi trova finalmente qualcosa che potrebbe fare al caso suo: “Quella dei pipistrelli, te l’ho già raccontata quella dei due pipistrelli? Allora ci sono due pipistrelli che si guardano…no la devo rifare”. Oltre a questo simpatico siparietto finito tra le risate (clicca qui per vederlo), Stefano condivide con le ammiratrici anche momenti tratti dalle prove del serale di Amici 16. In uno di questi, postato nelle ultime ore, vediamo Stefano con un’imbracatura: lo vedremo volare? Clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.