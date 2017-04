STRISCIA LA NOTIZIA/ Edoardo Stoppa e la pet therapy, video. Quali saranno i servizi oggi, 28 aprile 2017?

Striscia la notizia

STRISCIA LA NOTIZIA, EDOARDO STOPPA E LA PET THERAPY: QUALI SARANNO I SERVIZI OGGI, 28 APRILE 2017? - Ficarra e Picone non si fermano: stasera, venerdì 28 aprile 2017, sul piccolo schermo di Canale 5 tornerà puntuale un nuovo appuntamento in compagnia di Striscia la notizia, il Tg satirico ideato da Antonio Ricci. Gli ascolti del programma sono sempre molto buoni: ieri, per esempio, i telespettatori sintonizzati sull’ammiraglia Mediaset erano 4 milioni e 836mila, con uno share pari al 19%. Numerosi i servizi preparati dagli inviati, a partire dalle consuete e divertentissime rubriche, come “Striscia il cartellone”, “Cabaret di pasticcini” e “Pasticcino dal web”. Anche Edoardo Stoppa è tornato sul piccolo scherno con un nuovo servizio dedicato agli animali e alla pet therapy: i veri protagonisti erano però gli asini, che si prestano benissimo a questo tipo di terapia per la loro docilità (clicca qui per vedere il video del servizio direttamente dal sito ufficiale di Striscia la notizia).

Quali novità lanceranno più tardi i due conduttori? Mentre Jimmy Ghione incuriosite i followers con uno scatto direttamente dall’Inghilterra, tutti stanno ancora chiacchierano a proposito degli ultimi Tapiri consegnati da Valerio Staffelli (Emma Marrone e Morgan). Chi sarà il prossimo?

