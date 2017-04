Soleil Sorgè / Uomini e Donne, molla Luca Onestini e pensa già ad un nuovo amore? Ecco l'indizio

Soleil Sorgè e Luca Onestini, trono classico

Soleil Sorgè, Uomini e Donne, molla Luca Onestini e pensa già ad un nuovo amore? - Soleil Sorgè continua ad impensierire i fan del trono classico di Uomini e donne e non solo in puntata ma anche sui social dove è sempre molto attiva. Negli ultimi giorni le cose non stanno andando molto bene per la tronista che, come spesso le ricorda anche Luca Onestini, non deve ostinarsi a rimanere sul piedistallo convinta di essere l'unica e possibile scelta per lui. Ad aprirle gli occhi è arrivata la bella Cecilia che, seppur nel programma da pochi giorni, è già riuscita ad arrivare dove altri hanno toppato. La tensione è alle stelle ma il finale dell'edizione incombe e presto anche per l'ex corteggiatore e adesso tronista, è arrivato il momento di tirare le fila e pensare ad una scelta finale tra Soleil, Giulia e la stessa Cecilia. Per lui sembra che ci sarà la possibilità di eliminare una delle tre e di arrivare alla scelta solo con due "opzioni" possibili, chi uscirà di scena ad un passo dal sì?

Soeil Sorgè sembra pronta a chiudere le porte a Luca Onestini tanto che, nell'ultima puntate, ha chiaramente dichiarato che se lui continuerà a comportarsi in questo modo lei non riuscirà ad aprirsi come vorrebbe. Sulla corteggiatrice continuano a piovere le accuse di aver puntato tutto sul fisico e poco sul resto ma lei non sembra essere toccata da questo, anzi. Soleil ha raccolto molti consensi in questo suo percorso e, forse, anche un ammiratore segreto. Nellla sua ultima diretta su Instagram la corteggiatrice ha mostrato un mazzo di rose e tanto è bastato per urlare subito allo scandalo. Di chi saranno le rose? E' un regalo di Luca o di questo ammiratore segreto che potrebbe portarla via al tronista?

