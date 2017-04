Stefano Como/ Il concorrente da Golden Buzzer che ha emozionato Bisio (Finalista Italia's got Talent 2017)

Stefano Como, finalista Italia's got Talent

STEFANO COMO, LA STANDING OVATION PRIMA DEL GOLDEN BUZZER (ITALIA'S GOT TALENT 2017, FINALE 28 APRILE) - Stefano Como è il finalista ha incantatola giuria nel corso della quinta puntata di Italia's got Talent 2017, quando la sua esibizione, oltre ad avergli regalato una standing ovation, gli ha permesso di conquistare il preziosissimo Golden Buzzer di Claudio Bisio. Per lui, quindi, si sono aperte le porte della finale già da molto tempo, quando grazie alla sua interpretazione di The show must go on di Freddie Mercury, è riuscito ad avere la meglio sugli altri concorrenti in gara. Se vi siete persi il video della sua emozionante performance, potete cliccare qui e rivederlo direttamente su Youtube.

STEFANO COMO, IL CONCORRENTE DA GOLDEN BUZZER CHE HA EMOZIONATO CLAUDIO BISIO (ITALIA'S GOT TALENT 2017, FINALE 28 APRILE) - Con la sua esibizione sulle note di "The show must go on", Stefano Como, 35 enne si Sant'Antioco, è riuscito a emozionare Claudio Bisio fino a ottenere il prezioso riconoscimenti del Golden Buzzer. Il concorrente, in realtà, ha affascinato la totalità della della platea di Italia's got Talent grazie alla potenza della sua voce, che ha raggiunto note molto alte e ha conquistato i pareri dei tanti presenti in sala. Per lui, quindi, lo show è destinato a continuare, almeno nella puntata di stasera, quando cercherà di strappare agli altri concorrenti il titolo finale e diventare, così, il nuovo vincitore del fortunato talent di Canale 8. Riuscirà nell'impresa?

