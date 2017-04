Stefano De Martino / News: siparietti comici in compagnia di Marcello Sacchetta (oggi, 2017)

Stefano De Martino (Instagram)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: SIPARIETTI COMICI IN COMNPAGNIA DI MARCELLO SACCHETTA (OGGI, 28 APRILE 2017) - Tutti i fan di Stefano De Martino continuano a interrogarsi se nella vita sentimentale del ballerino ci sia o meno una nuova fiamma, ma il ballerino, nonostante i continui rumors da parte di chi lo vorrebbe già impegnato, continua a dedicarsi al suo lavoro, che lo porta sempre più spesso a dividere il suo tempo libero con l’amico di sempre Marcello Sacchetta. I due protagonisti dell’ultima edizione di Amici, nella giornata di ieri, hanno approfittato di un momento di pausa per pubblicare un video sulle Instagram Stories e raccontare alle loro follower una serie di barzellettee molto divertenti. E mentre Stefano De Martino si dedicava alle riprese, Marcello Sacchetta si dilettava a raccontare le sue battutine, fra le quali spicca la barzelletta su Superman, che a quanto pare poterebbe i vestiti attillati in virtù della “S” stampata sulla maglietta.

Nei minuti dedicati alle freddure, non sono mancate le barzellette sui pipistrelli e quelle su Picasso, piccoli racconti del tutto innocui per passare in allegria qualche minuto lontano dalle scene. “Ahahah.. ciao Stefano .. tu e Marcello potete fare i comici... non so' dei due che è che fa da spalla... adorabili..”, “bella la battuta dell pipistrello”, “Siete fortissimi una coppia che buca lo schermo AMICI PER SEMPRE, vi adoro tutto il resto è noia”, scrivono i follower su Instagram. Dopo il successo nel ballo, i due protagonisti di Amici si dedicheranno alla carriera nel mondo dello spettacolo?

