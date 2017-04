TABOO/ Anticipazioni puntata 28 aprile 2017: Lorna è disposta a cedere l'eredità?

Taboo, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

TABOO, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima puntata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 28 aprile 2017, andranno in onda il terzo ed il quarto episodio di Taboo, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: dopo aver vissuto diversi anni in Africa, dato per morto da tutte le persone che lo conoscono, Delaney (Tom Hardy) ritorna a Londra per rivendicare le proprietà del padre defunto. Una volta sul posto, verrà informato di alcune difficoltà incontrate dal genitore e del fallimento della società. Le sue domande e la sua intenzione di ripristinare la compagnia petrolifera del padre, lo porteranno molto presto nel mirino della Compagnia delle Indie. Quest'ultima ha cercato di acquistare l'unico terreno lasciato in eredità dal padre di Delaney ed esisteva già un accordo con la sorella del giovane scomparso, riguardo alla vendita. Sir Stuart Strange (Jonathan Pryce), a capo della Compagnia delle Indie, incarica il suo braccio destro di eliminare Delaney entro due giorni, pena l'espulsione immediata dall'organizzazione. Intanto, Delaney impone a Brace (David Hayman) di ritornare alle sue dipendenze e gli consegna della polvere da sparo. Ne approfitta per chiedere anche da chi si rifornisse ultimamente il padre per le proprie cene. Scopre così che il rivenditore è morto e la moglie se n'è andata. I

mpone da quel momento in poi di bere solo da bottiglie e fiaschi per assicurarsi che nessuno lo uccida. Preleva poi tre dei diamanti che custodisce nel forziere e raggiunge una casa d'aste per aggiudicarsi delle navi sequestrate. Non appena Delaney fa il primo acquisto per riavviare la sua compagnia, Strange è furioso perché non si spiega come abbia ottenuto diverse informazioni, parte del segreto di Stato. Il Lord conclude che sia stato sovvenzionato dagli americani. Intanto, Delaney scopre da Atticus (Stephen Graham) che un anno prima un uomo aveva insinuato di voler uccidere il padre. Più tardi, Winter (Ruby-May Martinwood), una ragazzina, si avvicina a Delaney e gli rivela la presenza di un uomo che lo sta sorvegliando. Dopo aver incendiato la corvetta, ritornerà da Brace per scoprire se il padre abbia lasciato traccia fra i documenti della proprietà che gli spetta. Trova tuttavia solo un riferimento a Lorna Bow (Jessie Buckley) su di una locandina. In seguito raggiunge Zilpha Geary (Oona Chaplin) nel suo bordello, per individuare l'uomo con il dente d'argento, che si trova sulle sue tracce. Mentre la città analizza i trattamenti destinati agli schiavi, Delaney inizia a pensare alla prossima mossa da compiere. La sua intenzione è di trovare il sicario inviato da Londra prima che riesca ad ucciderlo, per scoprire chi sia il suo mandante. Il giorno della divisione dei beni di Delaney, l'attrice Lorna annuncia pubblicamente di essere sposata con il defunto e di avere quindi diritto a ricevere l'eredità.

TABOO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 28 APRILE 2017, EPISODIO 3 - James viene salvato dal dottor Dumbarton, a cui ripete la sua richiesta di avere un pubblico per sanzionare Nootka Sound. In questo modo potranno utilizzarla come base commerciale con i cinesi. Parla inoltre con Strange e lo presenta come un azionario che lascia la terra al governo americano, costringendo la Compagnia a tenerlo in vita. Scrive infine a Zilpha, offrendole una metà dell'eredità, ma la donna non risponde. Lorna invece persiste a richiedere il possesso di Nootka grazie al suo matrimonio con il padre di James. Più tardi, James la salverà dalle molestie del duca di Richmond. EPISODIO 4 - La Corona fa la sua mossa contro Delaney, mentre la Compagnia viene messa sempre più sotto pressione. Londra inizia a chiudere le porte, mentre James si prepara a proteggere la propria attività con tutti i mezzi necessari. Mentre è tutto nel caso, aggiunge alla sua squadra un chimico, Cholmondeley, che avrà delle conseguenze esplosive. Intanto, Lorna vuole dimostrare di essere inoffensiva, ma alcuni segreti rimasti sepolti inizieranno a diventare intrighi ancora più intensi.

