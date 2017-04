TONIO FORTEBRACCI/ Il personaggio di Garko incontrerà Antonia? (L’onore e il rispetto 5, puntata 28 aprile)

Gabriel Garko è Tonio Fortebracci

TONIO FORTEBRACCI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA GABRIEL GARKO: PRIGIONIERO ANCORA PER POCO (L’ONORE E IL RISPETTO 5, PUNTATA 28 APRILE 2017) Tonio Fortebracci, il personaggio protagonista della fiction L’onore e il rispetto - Ultimo capitolo, interpretato da Gabriel Garko, sta portando avanti il suo piano di vendetta. Finalmente è riuscito a mettere le mani sul tesoro della mafia che era depositato in un conto a Lugano: ben 80 miliardi di lire. Con dei documenti falsi fatti arrivare da un suo amico criminale di Roma, riparte poi alla volta della Capitale. Tuttavia, nel suo breve soggiorno in Svizzera, si imbatte in Chantal, senza sapere che si tratta della moglie del ministro Cusano. La donna si intrufola nella sua stanza e i due passano la notte insieme. Nulla fa pensare che si rincontreranno. A Roma il criminale De Marchis vuole costringere Tonio a lasciargli i suoi soldi, ma Fortebracci viene salvato da un clan rivale dell’uomo, che viene ucciso. Tonio viene fatto prigioniero e portato via.

TONIO FORTEBRACCI, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA GABRIEL GARKO: QUANDO RIABBRACCERÀ ANTONIA? (L’ONORE E IL RISPETTO 5, PUNTATA 28 APRILE 2017) Non ci vorrà molto, tuttavia, perché il nostro protagonista torni in libertà. Le anticipazioni sulla quinta puntata della fiction di Canale 5 dicono infatti che Tonio verrà a sapere che il ministro Cusano è l’uomo che insieme a Trapanese cercava di mettere le mani sui suoi soldi torturandolo. Per questo si prepara a ucciderlo. C’è da chiedersi se a quel punto incontrerà di nuovo Chantal. Anche perché nel frattempo Tonio conoscerà sua figlia Giada e tra i due potrebbe nascere qualcosa. Ai fan della serie non è comunque sfuggito il fatto che Antonia e Jonathan, i figli di Fortebracci, sono ancora vivi, mentre lui li crede morti. Dunque la curiosità è su come si rincontreranno nelle prossime puntate.

