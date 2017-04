TOP SECRET/ Su La7 il film con Val Kilmer e Lucy Gutteridge (oggi, 28 aprile 2017)

Top Secret!, film seconda serata

TOP SECRET, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 28 APRILE 2017: IL CAST - Top Secret!, il film in onda su La7 oggi, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 23.15. Una pellicola del 1984 di genere comica che è stata diretta dal trio di registi Jim Abrahams, David Zucker e il fratello Jerry Zucker conosciuti anche con l'acronimo ZAZ. Il cast del film è composto dagli attori Val Kilmer, Lucy Gutteridge, Omar Sharif, Peter Cushing, Michael Gough, Christopher Villiers, Jeremy Kemp, Warren Clarke, Billy J.Mitchell, Jim Carter, Eddie Tagoe, John Sharp e Gertan Klauber. La trama del film nel dettaglio.

TOP SECRET, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 28 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film racconta le rocambolesche vicende nelle quali si imbatte un giovane cantante rock di nome Nick Rivera, il quale viene invitato dalla Repubblica Democratica tedesca ad esibirsi ad un festival di musica leggera. Il cantante in realtà, non è a conoscenza delle reali intenzioni del governo tedesco, il quale intende sperimentare una nuova arma da guerra e distogliere l'attenzione delle masse dalle esercitazioni militari proprio tramite questo festival musicale. Nick incontra nel corso della pellicola la bella Hilary, figlia del professore Flammond, uno scienziato francese tenuto in ostaggio in un castello dal governo tedesco. Flammond infatti è altamente apprezzato per le sue importanti scoperte in campo militare e proprio per questo è stato rapito dalla Repubblica Democratica tedesca. Oltre a questi personaggi vi è Miguel a capo della resistenza francese il quale ha il compito di liberare il professor Flammond dalle grinfie dei tedeschi. Nick, avendo difeso Hilary da un poliziotto, viene fatto arrestare ed è proprio dalla sua cella che il cantante scopre il luogo dove lavora in totale segretezza il professor Flammond. Una volta che Nick viene rilasciato per potersi esibire al festival, quest'ultimo con l'aiuto di Hilary riesce a fuggire e a raggiungere gli altri partecipanti della resistenza francese. A questo punto i tedeschi decidono di attaccare il luogo dove si rifugiano i partigiani, a capo della rivolta contro i tedeschi questa volta vi è Nick , che riesce finalmente a liberare insieme ad alcuni superstiti il professore Flammond. Tra i partigiani vi è anche un traditore ed è lo stesso Miguel che è intenzionato a rapire nuovamente il professore e riconsegnarlo alla Repubblica, Miguel non riesce nel suo piano grazie all'intervento di Nick. Alla fine Flammond verrà definitivamente liberato e Nick, Hilary ed il professore partiranno per una destinazione sconosciuta.

