Tutto può succedere 2 / Commento e anticipazioni puntata 4 maggio: Alessandro confessa la verità a Cristina

Tutto può succedere 2

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 4 MAGGIO 2017: ALESSANDRO CONFESSA LA VERITÀ A CRISTINA - Alessandro è stato il protagonista assoluto della seconda puntata di Tutto può succedere 2, un appuntamento che ha segnato il suo crollo emotivo, dopo una crisi professionale e un licenziamento ingiusto. L’uomo, preoccupato per i suoi problemi di lavoro, si è dovuto confrontare anche con il disagio di Max, che nel corso di un battibecco fra adulti ha scoperto di essere affetto dalla sindrome di Asperger. A pesare sulla sua vita, anche il conflitto con suo fratello Carlo, sul quale l'uomo, forse in maniera involontaria, ha riversato tutto il suo disagio. Nel prossimo episodio, che andrà in onda su Rai Uno il 4 maggio, Alessandro troverà finalmente la forza di aprirsi con Cristina, alla quale confesserà di aver perso il lavoro. La donna, in attesa del loro terzo figlio, affronterà la questione con fermezza e accoglierà suo marito fra le sue braccia per scrivere un nuovo capitolo della loro bellissima storia d'amore.



TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 4 MAGGIO 2017: ETTORE VS SARA, TUTTA COLPA DI ELIA! - Tutto può succedere 2 ha portato sulla scena un personaggio poco noto nella prima serie, Elia, l'uomo che dopo aver collezionato un fallimento dopo l'altro, ha visto sua moglie Sara e i suoi figli partire per chiudere per sempre ogni rapporto con lui. Oggi Elia sembra determinato a riprendere in mano le redini della sua famiglia riconquistando Sara, che a quanto pare, nonostante i trascorsi, non è del tutto immune al suo fascino. La donna, infatti, nella puntata di ieri ha ceduto alle sua avance, ma molto presto dovrà decidere se dare a suo marito una nuova possibilità e riformare con lui quella famiglia distrutta molto tempo prima. Come reagiranno i suoi figli? Le anticipazioni rivelano che la notizia del suo riavvicinamento a Elias manderà su tutte le furie Ettore, che non ha mai gradito la presenza dell'uomo nella sua casa ed è ancora convinto che lui non sia la persona giusta per Sara.

