UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 28 aprile: Niko passa alle maniere forti contro Enriquez?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 28 APRILE: TUTTI CONTRO ENRIQUEZ! - Rai 3 trasmetterà oggi l'ultima puntata di Un posto al sole della settimana nella quale Niko sarà costretto a fare i conti con l'ennesima delusione. Il prestigioso studio legale nel quale si era recato per un colloquio cambierà improvvisamente idea, a causa delle referenze negative di Enriquez. Consapevole che tale fatto si ripeterà anche in futuro per qualsiasi avvocato interessato ad assumere Poggi, Beatrice consiglierà al fidanzato di passare alle maniere forti. Gli riproporrà quindi l'idea di qualche settimana prima, e troverà in questa soluzione estrema l'approvazione di Renato. Questa volta Niko accetterà? Marina sarà molto preoccupata per le sorti di Matteo e si recherà a fargli visita in ospedale per accertarsi delle sue condizioni.

Sarà Roberto ad accompagnarla ma, dietro ad un atteggiamento comprensivo, faticherà a nascondere la gelosia per l'amicizia tra lo storico rivale e la moglie. Fino a che punto riuscirà a sopportare questa situazione senza cadere vittima della solita rabbia che lo ha sempre contraddistinto? Viola sarà molto felice per la gravidanza anche se dovrà fare i conti con le nausee dei primi difficili mesi. Tutto sembrerà andare per il meglio, almeno fino a quando una notizia la sconvolgerà come una doccia fredda... Ricordiamo ai fan di Upas che lunedì, la soap partenopea non andrà in onda per lasciare spazio al tradizionale concerto del 1° maggio.

