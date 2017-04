UNA VITA/ Anticipazioni spagnole 2 - 5 maggio: Teresa e Cayetana si confrontano sul loro passato

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 2-5 MAGGIO: LA VERITA' DI TERESA E CAYETANA - Sarà una settimana decisiva per le trame spagnole di Una vita, nelle quali finalmente Teresa e Cayetana si confronteranno sul loro triste e doloroso passato. Sebbene la maestra abbia sempre saputo di essere la vera Sotelo Ruz, tale argomento non è mai stato preso in considerazione tra le due amiche che si sono tenute nascoste un segreto importantissimo. Dovremo attendere l'episodio spagnolo del prossimo venerdì per vedere Cayetana confessare a Teresa di essere a conoscenza della sua vera identità e la coppia si dirà tutta la verità sullo scambio avvenuto quando erano solo due bambine. Dopo questo confronto dagli esiti imprevisti, la vedova di German subirà un atto di nervi durante il quale Fabiana cercherà di aiutarla, finendo invece per essere cacciata di casa. Quali conseguenza avrà questo momento decisivo? Sarà la fine di questa oscura e a tratti misteriosa amicizia tra Cayetana e Teresa?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 2-5 MAGGIO: LEONOR RUBA DENARO A VICTOR - Teresa non sarà l'unica a dover affrontare gravi problemi nelle puntate spagnole di Una vita, in programma dal 2 al 5 maggio. In esse anche Leonor si troverà a rispondere alle minacce di Mario, che le ricorderà di dover pagare una cifra di denaro altissima se non vorrà che alla sua famiglia venga fatto del male. La moglie di Pablo, trovandosi sola ad affrontare una situazione tanto delicata, finirà per cacciarsi in un nuovo guaio: Hibiba le ha sottratto l'assegno relativo alla vendita delle sue miniere a Ramon, Cayetana ha rifiutato di aiutarla finendo per deriderla pubblicamente. Per questo a Leonor resterà una sola via d'uscita ovvero rubare a Victor, un assegno che troverà alla pasticceria. Macchiandosi di questo furto per la giovane Hidalgo, i problemi potranno soltanto peggiorare. Oltre a Mario, avrà d'ora in avanti nuovi nemici dai quali guardarsi alle spalle? E se sì con quali conseguenze?

