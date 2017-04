UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: nessuno crede nell'innocenza di Casilda, Leonor e Rosina furiose

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 28 APRILE: CASILDA VIENE INSULTATA - Una vita tornerà oggi su Canale 5 dalle ore 14:10 per un'avvincente puntata caratterizzata dai nuovi problemi di Casilda. La domestica verrà rilasciata grazie alla deposizione di Martin e alle insistenze di Mauro, convinto della sua innocenza e di quella del suo fidanzato. Per prima cosa la domestica farà ritorno a Calle Acacias trovandosi di fronte ad una situazione assolutamente imprevista: gli abitanti del quartiere la insulteranno, ritenendola colpevole dell'attentato e della morte di Maximiliano nonostante sia stato dimostrato il contrario. E la situazione non sarà migliore all'interno della famiglia Hidalgo: Leonor e Rosina saranno furiose con la sua domestica, dicendosi certe che lei abbia avuto comunque un ruolo di primo piano in quel terribile avvenimento. Trovandosi di fronte a colei che riterranno l'omicida di Maximiliano, le due donne saranno furiose e la schiaffeggeranno, cacciandola di casa...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FERNANDO SI SCHIERA DALLA PARTE DI TERESA - Capovolgimenti di fronte a non finire caratterizzeranno le puntate di Una vita in onda in Spagna nel corso della prossima settimana. Per la prima volta, infatti, Cayetana ammetterà di essere a conoscenza della vera identità di Teresa e le due donne avranno un duro faccia a faccia, al punto che la vedova di German resterà vittima di una crisi di nervi. In questa confusione, ci sarà una persona che improvvisamente si renderà conto di essersi schierata dalla parte sbagliata. Si tratterà niente meno che di Fernando, alleatosi con Cayetana solo qualche giorno fa, ma ora apertamente contro di lei. Sarà proprio il benefattore del patronato a rivelare a Teresa i recenti intrighi della dark lady e a mettere in guardia la moglie sull'assunzione di droghe. Ma queste dichiarazioni non resteranno prive di conseguenze: Cayetana, infatti, si preparerà alla vendetta verso l'ex amante che verrà da lei accusato di aggressione. La storia di German si ripete?

