UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani e Tina Cipollari: tutta la verità sulle discussioni (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: LA VERITA’ DI MARIA DE FILIPPI SULLE DISCUSSIONE DI TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI – Maria De Filippi svela tutta la verità sulle discussioni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista e la dama storica del trono over di Uomini e Donne, da mesi, continuano ad essere le protagoniste di accesi litigi che spesso hanno costretto la conduttrice ad intervenire. Le discussioni tra Tina e Gemma sono da sempre oggetto di rumors sul web. Molti telespettatori, infatti, sono convinti che le due donne seguano un copione ben preciso e che, in realtà, vadano d’accordo dietro le quinte. A quante pare, però, non è affatto così. Tra Gemma Galgani e Tina Cipollari la rivalità è vera. A confermarlo è Maria De Filippi, l’artefice del successo dell’opinionista e della dama.

Ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, Maria De Filippi ha svelato tutta la verità sui litigi tra Gemma e Tina. “Tina non la può vedere sul serio” – ha dichiarato la conduttrice spiegando come spesso ciò che viene trasmesso sia solo una minima parte di ciò che avviene in realtà durante le registrazioni – “Sono costretta a tagliare pezzi di trasmissione di un quarto d’ora o venti minuti perché il loro astio arriva a livelli intrasmettibili”. Maria De Filippi, poi, ha rassicurato indirettamente i fans di Gemma che temono un suo, imminente addio: “Gemma è un fenomeno vero. Siamo andati dietro lei, facendole fare quello che voleva”, ha dichiarato la padrona di casa lasciando intendere che Gemma resterà nel parterre del trono over ancora per un po’.

