UOMINI E DONNE/ Rosa Perrotta si fa sotto con Mattia Marciano: sta nascendo una coppia? (Trono Classico)

Rosa Perrotta

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: ROSA PERROTTA SI FA SOTTO CON MATTIA MARCIANO – Rosa Perrotta non è una donna che si arrende facilmente. Se ne sta rendendo conto Mattia Marciano, il corteggiatore che, dopo essersi dichiarato per Desireè Popper e aver strappato alla tronista brasiliana il primo bacio del programma, è stato letteralmente snobbato al punto da aver lasciato lo studio. L’addio di Mattia al trono classico di Uomini e Donne, però, potrebbe avere le ore contate. Rosa Perrotta non ha mai nascosto di provare un forte interesse per il corteggiatore con cui è anche uscita in esterna prima che si dichiarasse per Desireè. La scelta di Mattia di corteggiare solo la Popper aveva spezzato le gambe alla Perrotta che aveva ripiegato su Alex Adinolfi con il quale il rapporto, dopo una partenza a mille, ha subito una battuta d’arresto nelle ultime puntate. Rosa, così, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, è tornata all’assalto di Mattia Marciano. Rosa, infatti, ha fatto capire al corteggiatore di essere pronta a riprenderlo tra i suoi corteggiatori facendo letteralmente infuriare Alex Adinolfi. Più comprensivo, invece, è apparso Pietro Tartaglia. Mattia, però, nell’ultima registrazione ha lasciato il programma tra gli applausi del pubblico ma il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo soprattutto se la Perrotta deciderà di andare a riprenderlo a casa.

Il gesto della tronista brasiliana non è affatto piaciuto a Desireè Popper la quale ha colto l’occasione per tornare ad attaccare la collega con la quale non scorre buon sangue. Sin dalla prima puntata, infatti, tra Desireè e Rosa sono volate battute al veleno che, nelle ultime puntate del trono classico sono diventate molto pesanti. Stanca di essere continuamente attaccata da Desireè, Rosa ha risposto per le rime: “Ti sei presentata come quella semplice e timida e ti sei rivelata tutt’altro…ti sei presentata per quella con le scarpe basse e pure a te piacciono i tacchi”. Tra le due troniste di Uomini e Donne, dunque, la tensione sale sempre di più. Le due arriveranno allo scontro frontale?

