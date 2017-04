Uomini e Donne / Anticipazioni: oggi, 28 aprile, in onda il trono over: si alza il velo sulla Pasqua di Gemma

Gemma Galgani e Marco Firpo

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: la Pasqua di Gemma Galgani e Marco Firpo (28 aprile 2017) - La settimana di Uomini e Donne si conclude con una nuova puntata del Trono Classico. Siamo a subito dopo Pasqua e finalmente Maria De Filippi svela cosa sia accaduto tra Gemma Galgani e Marco Firpo. Dopo il consueto video post puntata in cui la dama fa il resoconto delle ultime cose accadute - con varie interruzioni in studio da parte di Tina Cipollari - ecco partire un altro filmato che vede Gemma dalla preparazione della sua valigia e alla partenza che la vede vestita di rosa e davvero felicissima. In valigia Gemma porta anche un completino intimo di pizzo che scatena in studio i commenti del pubblico e soprattutto quelli di Tina Cipollari, che si chiede "con cosa abbia potuto riepirlo". Ecco poi l'ingresso della dama nello studio di Canale 5, che felice e molto eccitata svela che è andata benissimo con Marco, tanto che lui le ha dato le chiavi di casa sua.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda il Trono Over: notte di passione tra Gemma e Marco? Il gossip in studio si infiamma (28 aprile 2017) - In studio Gemma Galgani racconta che insieme hanno trascorso dei bellissimi momenti e anche la notte, ma non ne racconta i particolari e anzi dichiara che, se vorrà, sarà Marco a farlo. Ed ecco entrare in studio anche il cavaliere e confermare a Tina, dubbiosa di tutto ciò che ha già detto Gemma. Marco aggiunge inoltre di essere stato molto bene con lei tanto da aver deciso di vivere questa storia senza porsi dei particolari limiti. Quando poi si passa a parlare di ciò che è accaduto nell'intimo, il cavaliere confessa che ci sono stati baci, abbracci e a quanto pare nulla di più, anche se Marco dichiara che è difficile reistere al "profumo d'amore di Gemma". Inoltre Marco ci tiene a chiarire che il fatto di averle donato le chiavi di casa è sì un gesto importante ma che non ha un significato d'amore, ma sta invece a voler dire che si fida di lei.

