VERONICA ZIMBARO/ La moglie d Storari non contenta del proprio aspetto (Matrix Chiambretti, puntata 28 aprile)

Matrix Chiambretti

VERONICA ZIMBARO, LA MOGLIE DI STORARI OSPITE SU CANALE 5: LA WAGS NON CONTENTA DEL PROPRIO ASPETTO (MATRIX CHIAMBRETTI, 28 APRILE) – Torna nella seconda serata di Canale 5 l’appuntamento con lo spumeggiante talk show Matrix Chiambretti condotto da Piero Chiambretti per affrontare diverse tematiche di estrema attualità tra cui un insolito focus sul mondo delle wags italiane (Wives And Girlfriends of Sportsmen) ed ossia le mogli e le compagne degli assi del mondo dello sport ed in particolare i calciatori. Tra le wags che saranno presenti in studio figura anche il nome della bellissima Veronica Zimbaro, moglie dell’attuale secondo portiere del Milan Marco Storari ed in passato estremo difensore della Juventus. La donna è molto seguita sui social e nelle ultime ore ha pubblicato un post nel quale appare un suo selfie con didascalia in cui sottolinea: “Anche io ho bisogno di una maschera nutriente, ridensificante.. di un miracolo.. #meglio”. Un post che ha raccolto moltissimi Mi Piace e commenti in cui viene sottolineata la sua bellezza “Ma ti prego.. non hai bisogno proprio di nulla!! Sei un fiore”. Clicca qui per vedere il post.

VERONICA ZIMBARO, LA MOGLIE DI STORARI OSPITE SU CANALE 5: APERTO A MESSINA IL SUO SHOWROOM (MATRIX CHIAMBRETTI, 28 APRILE) – Veronica Zimbaro, moglie del portiere del Milan Marco Storari ed ospite questa sera nel salotto televisivo di Matrix Chiambretti, non è soltanto una seguita wags ma anche una brava imprenditrice. Infatti, ha aperto nella sua città natale Messina il VMaison Boutique Hotel & Residence. Un concentrato di bellezza e benessere che nello scorso mese di dicembre è stato arricchito di un nuovo interessante tassello. Come riportato dal portale Lecosedelsud.it, a Messina la Zimbro ha aperto il VMaison Interior, il primo showroom dedicato a tutta la linea del brand. Un’apertura che arriva ad un anno di distanza dall’inaugurazione del VMaison che come detto è un concept albergo incentrato verso il buon gusto sia per quanto concerne gli interni che per il cibo. Tra l’altro i dati relativi al primo anno di vita di questa innovativa attività imprenditoriale, palesano un vero e proprio successo economico.

