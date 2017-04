VIZI DI FAMIGLIA/ Su La5 il film con Jennifer Aniston e Kevin Costner (oggi, 28 aprile 2017)

Vizi di famiglia, film prima serata

VIZI DI FAMIGLIA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 28 APRILE 2017: IL CAST - Vizi di famiglia, il film in onda su La5 oggi, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale Rumors ha sit... prodotta nel 2005 negli Stati Uniti d’America per la regia di Rob Reiner mentre nel cast sono presenti alcuni artisti piuttosto famosi ed apprezzati come Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine, Mark Ruffalo e Richard Jenkins. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

VIZI DI FAMIGLIA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 28 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia è incentrata sulle vicissitudini di una giornalista di nome Sarah Huttinger (Jennifer Aniston) fidanzata da molto tempo con un giovane avvocato di nome Jeff Daly (Mark Ruffalo) con il quale sta per convolare a nozze. Nel frattempo anche la sorella minore di Sarah, Annie (Mena Suvari) sta per sposarsi così i due si recano a casa di lei per il matrimonio. Sarah ed Annie hanno perso la propria adorata madre quando erano molto piccole, e da allora Sarah ha iniziato a nutrire delle forti perplessità sulla paternità in quanto sente di avere molte differenze sia con suo padre Earl (Richard Jenkins) che con sua sorella minore. Sarà proprio il ricevimento del matrimonio di Annie a dare a Sarah l’occasione di parlare con sua nonna Katharine Richelieu (Shirley MacLaine) che le racconta di una avventura che sua madre ebbe con un suo compagno di scuola, un certo Beau Burroughs (Kevin Costner) proprio nove mesi prima della sua nascita. Sarah è decisa allora a capirne di più di questa storia così scopre che proprio Beau è stato l’ispiratore del film Il laureato nel quale viene narrata la storia di un uomo che aveva avuto sia con la nonna che poi con la madre. Questa per Sarah è la storia della sua famiglia, così si convince di voler conoscere quello che crede essere suo padre, che ora è un uomo affascinante, ricco e di successo. Quando però lo incontra Sarah scopre che Beau è sterile e non può avere figli, così capendo che non può essere suo padre, Sarah rimane talmente invaghita dal suo carisma e dal suo fascino da finirci a letto. Sarah trascorre alcuni spensierati giorni con lui, nel frattempo il suo fidanzato Jeff inizia a preoccuparsi per lei tempestandola di chiamate. Tuttavia Jeff parte alla sua ricerca ma quando la trova è tra le braccia di Beau. L’uomo si sentirà allora tradito e andrà via. Sarah allora ritorna a casa di suo padre dove in primis deve affrontare una crisi matrimoniale di sua sorella e poi parlando prima con sua nonna e poi con suo padre scopre che costui era a conoscenza di tutto e aveva deciso di perdonare sua moglie. Sarah allora si sente molto più simile alla sua famiglia di quanto pensasse così lascia per sempre Beau e torna dall’amato Jeff con il quale si sposerà di lì a poco.

© Riproduzione Riservata.