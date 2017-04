alessia cammarota e aldo palmeri

Valentina Rapisarda, Uomini e donne, la corteggiatrice in difesa di Alessia Cammarota "Ha vinto l'amore vero" - I protagonisti di Uomini e donne e del trono classico sono spesso legati tra di loro da importanti rapporti ma anche quando non è così sui social spesso ci si becca o, magari, ci si prende le difese. Questo è il caso di Valentina Rapisarda. La corteggiatrice di Andrea Cerioli, e sua fidanzata per un paio d'anni, ha deciso di prendere le difese di Alessia Cammarota sui social quando sono arrivati una serie di commenti poco piacevoli sotto una foto che lei stessa aveva pubblicato sul suo profilo. Le due sono state insieme in un centro estetico e Valentina ha immortalato il momento ringraziando Alessia, facendole gli auguri per il suo bambino. Alcuni dei suoi seguaci non sono riusciti a seguire l'esempio di Valentina Rapisarda e hanno deciso di commentare negativamente non solo il fatto che Alessia sia tornata con il marito dopo quello che è successo ma anche che abbia deciso di regalare un fratellino a Niccolò.

A quanto pare i commenti non hanno lasciato indifferente Valentina Rapisarda che ha deciso di difendere a spada tratta Alessia Cammarota non solo dandole della "Donna con le p**le" in grado di tornare sui suoi passi e riaccogliere in casa il marito dopo l'errore e le sue scuse. "Ha vinto l'amore vero" e gli altri dovrebbero smetterla di commentare negativamente il comportamento di Alessia che ha deciso di mettere da parte l'orgoglio per tenere unita la sua famiglia e non solo per il suo bene ma anche per quello di suo figlio e, adesso, di quello che vedrà "L'uomo a volte è impaurito dalle responsabilità e forse scappa, ma ritorna sempre dove capisce che c'è una vera donna".

© Riproduzione Riservata.