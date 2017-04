WE WERE SOLDIERS - FINO ALL'ULTIMO UOMO/ Su Iris il film con Mel Gibson (oggi, 28 aprile 2017)

film prima serata

WE WERE SOLDIERS - FINO ALL'ULTIMO UOMO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 28 APRILE 2017: IL CAST - We were soldiers - Fino all'ultimo uomo, il film in onda su Iris oggi, venerdì 28 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere guerra e drammatica realizzata negli Stati Uniti nel 2002 per la regia di Randall Wallace il cui soggetto è stato tratto dalla battaglia di La Drang nel corso della drammatica guerra in Vietnam. Nel cast figurano Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Sam Elliott, Chris Klei, Keri Russell e Barry Pepper. Ma eco nel dettaglio la trama del film.

WE WERE SOLDIERS - FINO ALL'ULTIMO UOMO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 28 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nel novembre del 1965 quando il noto e valoroso tenente colonnello Hal G.Moore (Mel Gibson) insieme a tutti i suoi soldati che ammontano quasi a quattrocento, ciascuno dotato di grande coraggio e valore, partono alla volta del Vietnam per giungere nella così chiamata Valle della Morte. La lunga esperienza del comandante del Primo Battaglione lo rendono un esperto ufficiale che insieme alle sue truppe, che ha provveduto ad addestrare con grande maestria lo rendono molto amato dai suoi soldati cosicché prima di giungere in Vietnam sprona con coraggio i suoi uomini giurando a se stesso e a loro di essere il primo a scendere in battaglia cercando di riportali tutti a casa sani e salvi chiedendo pertanto l’aiuto di Dio. Prima della partenza le truppe si accingono a trascorrere un ultima notte a Fort Benning dove si trovano in compagnie delle proprie famiglie. Qui viene organizzata una festa a cui prendono parte anche i personaggi più illustri che si trovano al vertice di questa spedizione militare. È proprio in questa occasione che il comandante Moore viene a conoscenza di come le sue truppe sarebbero state ridotte poiché il presidente degli Stati Uniti non aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale. A partire quindi con Hal G.Moore sarebbero quindi stati circa un terzo del proprio organico. Arrivato il momento di partire, si giunge finalmente sul campo di battaglia. Qui sin da subito il comandante prende coscienza di come le forze vietnamite siano ben organizzate, molto più di loro avendo creato una sorta di bunker sotterraneo in cui il comandante coordina i movimenti dei suoi soldati che sono pari all’incirca a 4000. La cruenta battaglia dura tre giorni al termine dei quali la vittoria sembra nelle mani degli Stati Uniti. Tuttavia la storia ricorda come in quella occasione non ci fu per nessuna delle due compagini una vera e propria vittoria in quanto nessuno riuscì a portare a caso l’obiettivo prefissato.

