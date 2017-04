Donald Trump secondo I Simpson

100 GIORNI DI TRUMP SECONDO I SIMPSON: VIDEO, MARGE SOTTO PSICOFARMACI E NONNO ABE DEPORTATO, SOPRAVVIVRANNO? -Merita davvero di essere visto e rivisto lo spot della 28esima stagione dei Simpson avente come tema i primi 100 giorni da Presidente degli Stati Uniti di Donald Trump. Bisognerebbe analizzarlo nel dettaglio, ma ciò che emerge chiaramente dal video realizzato da Matt Groening & co. è che a Springfield non sono così entusiasti dell'amministrazione Trump. Le prime immagini, però, riguardano l'interno della Casa Bianca: anche se all'esterno impazza un temporale a dir poco inquietante è dentro, infatti, che si respira aria di tempesta. Il portavoce Sean Spicer, stanco di trovare una motivazione logica da propinare alla stampa per ogni folle iniziativa del suo "capo", ha deciso di farla finita impiccandosi. A rilevare il suo posto dovrebbe essere Kellyanne Conway, la donna che ha risollevato la campagna elettorale di Trump in estate, ma vista la fine del suo predecessore fa capire di non avere alcuna intenzione di sostituirlo. E lui? Mr. Trump? Al letto, con l'immancabile parrucchino vivente formato cagnolino, il commander in chief della nazione più potente al mondo fa un bilancio dei suoi primi 100 giorni di lavoro. Ed è soddisfatto, eccome se lo è: del resto ha migliorato il suo handicap a golf e, cosa più importante, ha aumentato i suoi followers su Twitter! Cosa importa se nel frattempo Steve Bannon e il cognato Jared Jushner si strozzano a vicenda per condizionarlo? E chi se ne frega della legge per abbassare le tasse ai repubblicani? Potrebbe essere una buona idea farla leggere alla Fox News e apprenderne il senso da loro, no?

A proposito di tv, Trump fa in tempo a vedere l'elezione come giudice della Corte Suprema dell'amata figlia Ivanka, e noi a spostarci sul divano della famiglia Simpson, con Marge che ha finito in 100 giorni le scorte di psicofarmaci che sarebbero dovuto durarle per 4 anni. Il più ragionevole è probabilmente Homer, che chiede alla consorte di "dare del tempo al Presidente" visto che "ha solo 70 anni". Nemmeno il tempo di ragionarci sopra che alcuni agenti fanno irruzione nel villino di Evergreen Terrace per prelevare nonno Abe: sì, perché un nuovo bando sugli immigrati (il papà di Homer ha origini irlandesi, ndr) è stato diramato dall'amministrazione Trump. Il caos impazza e una voce fuori campo informa che siamo (solo) al "6,8% della nuova Presidenza" e che lo spot è stato diffuso dalla campagna per eleggere "#ChiunqueMaNonTrump nel 2020". Già, peccato che il problema a Springfield sembri arrivarci al 2020...

