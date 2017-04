AMBRA ANGIOLINI/ Il compromesso con Riccardo (Amici serale 2017, 29 aprile)

Ambra Angiolini

AMBRA ANGIOLINI, L’ATTRICE NEI PANNI DI GIUDICE: IL SUO UN RUOLO CRUCIALE (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Tutto pronto per la sesta puntata della fase serale di Amici 2017, in onda su Canale 5 con la consueta conduzione della padrona di casa Maria De Filippi. Una puntata cruciale in quanto si andrà a spezzare l’attuale situazione di assoluta parità che vede la squadra dei bianchi e quella dei blu con due eliminazioni a testa. Particolare attenzione verrà dunque rivolta nei riguardi della giuria, chiamata a valutare con attenzione le varie perfomance proposte dagli allievi delle due squadre. Tra i giurati c’è anche la nota attrice italiana Ambra Angiolini che nel corso delle prime cinque puntate ha dimostrato di essersi calata perfettamente nello spirito del programma ed in particolare nel ruolo che le è stato assegnato. Valutazioni sempre oggettive e sul pezzo, senza mai cadere nelle facili polemiche e soprattutto con la capacità di riconoscersi negli stessi allievi, intuendo le difficoltà che sono costretti a sopportare.

AMBRA ANGIOLINI, L’ATTRICE NEI PANNI DI GIUDICE: IL COMPROMESSO CON RICCARDO (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Stando alle anticipazioni che in queste ore stanno rimbalzando sulla rete, nella puntata trasmessa questa sera su Canale 5 e registrata lo scorso sabato, la giudice Ambra Angiolini ha saputo ricucire al meglio uno strappo che si stava consumando tra il giovane cantante della squadra dei Blu, Riccardo Marcuzzo, e buona parte della giuria. Il ragazzo dopo una sua esibizione non ha salutato con entusiasmo le valutazioni dei giudici definendole troppo superficiali. Parole che hanno fatto registrare la replica piccata di Daniele Liotti e di altri giudici che lo hanno accusato di eccessiva arroganza. La Angiolini ha invece saputo smussare la polemica facendo una sorta di compromesso con Riccardo: lei si è impegnata a dare maggiori motivazioni circa la propria valutazione mentre Riccardo dovrà accettare di buon grado i consigli della giuria.

AMBRA ANGIOLINI, L’ATTRICE NEI PANNI DI GIUDICE: A SORRENTO PER GLI INCONTRI DEL CINEMA (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - L’attrice romana Ambra Angiolini nella scorsa settimana ha festeggiato un importante traguardo di vita spegnendo 40 candeline. Un momento di grande rilevanza per lei che infatti ha deciso di festeggiare in famiglia con genitori e famiglia. Non è dato sapere se alla festa abbia preso parte l’ex marito Francesco Renga ma la cosa certa è la Angiolini è nel pieno della propria maturità sia da un punto di vista professionale che personale. L’attrice in questi giorni è stata ospite a Sorrento per gli Incontri del Cinema. Come riportato dal portale Positanonews.it, l’ex star di Non è la Rai ha voluto parlare anche della sfera personale: “Nella vita ho messo in discussione tutto quello che avevo costruito. In questo strano mondo persino la felicità vogliono che sia una cosa reale, concreta. Non è così. Fosse così semplice… Invece non dobbiamo appoggiarci alle cose concrete, da quando mi sono resa conto che ‘sto giochetto di costruire ti butta giù e ti riporta su, ho capito un sacco di cose”.

© Riproduzione Riservata.