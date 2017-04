ANDREAS MULLER/ Maggiore consapevolezza di sé (Amici serale 2017, 29 aprile)

Andreas Muller

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DEI BLU: MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE CAPACITÀ (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 viene proposto al pubblico televisivo il sesto appuntamento della fase serale del talent Amici 2017. Tra i concorrenti ancora in gara c’è il ballerino della squadra dei blu Andreas Muller. Un talento cristallino che nel corso delle settimane sta dimostrando non solo grandi capacità ma anche consapevolezza dei propri mezzi. Sembrano essere lontani anni luce i momenti in cui, nella passata edizione, ha dovuto dire abbandonare Amici per via di un brutto infortunio. Infatti, durante le puntate pomeridiane è stato mostrato un Andreas molto tranquillo, sempre pronto a divertirsi e a regalare sorrisi anche ai propri compagni di avventura.

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DEI BLU: LUNGO DUELLO CON SEBASTIAN (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Nella puntata serale mandata in onda nello scorso sabato 22 aprile, il ballerino della squadra dei Blu Andreas Muller è stato chiamato in causa con una certa costanza tant’è che ha offerto alla giuria ed al pubblico ben quattro esibizioni. Nella prima manche si è ritrovato a fronteggiare la corale della squadra dei Bianchi, presentando una bellissima coreografia duettando con Stash e i The Kolors sulle note di What happened last night. Una buona esibizione tuttavia non ritenuta sufficiente per avere la meglio nei confronti dei bianchi. La seconda sfida è stata contro il ballerino Sebastian Melo Taveira nella prova secretata comparata sulle note di I’m your sacrifice dell’ospite internazionale Ozark Henry. Nella seconda manche ha quindi dato vita ad un vero e proprio scontro con lo stesso Sebastian, con due appassionanti sfide. Nella prima in cui Andreas ha presentato la coreografia Paolo e Francesca sulle note di Another Love di T. Odell ha avuto la peggio mentre nella seconda con la coreografia Hip Hop incentrata su un medley, ha vinto chiudendo lo scontro in parità.

