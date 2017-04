ANTONIO PALMESE & SAMANTHA TOGNI/ Il due di picche all'attore (Finale Ballando con le stelle 2016)

Antonio Palmese in finale a Ballando con le stelle 2017

ANTONIO PALMESE-SAMANTHA TOGNI, LA SORPRESA PER L'ATTORE (FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2017, 29 APRILE) - Anche per Antonio Palmese, nella semifinale di Ballando con le stelle, c'è stato lo spazio per una sorpresa. Infatti, il giovane ha ballato con la madre, la quale ha rilasciato un video di presentazione in cui ha parlato del figlio, di come sia molto sensibile e generoso, buono di cuore. "E' il mio principe" ha detto la donna, la quale ha avuto come compagno di prove Simone Di Pasquale. Milly Carlucci, dopo l'rwm ha fatto entrare la coppia sulla pista e dopo i primi passi di danza, la conduttrice ha interrotto i due e ha chiesto a Palmese di girarsi. Così, i due si sono scatenati in una danza veramente emozionante in cui l'attore non ha comunque lesinato la sua sensualità, ereditata tutta dalla bellissima mamma. Milly ha fatto i complimenti alla signora Silvana. I giudici hanno fatto i complimenti sia alla donna che a Palmese, il quale ha guidato il ballo della madre. I due hanno ottenuto un punteggio di 41 punti.

ANTONIO PALMESE-SAMANTHA TOGNI, LA COPPIA SI SCATENA IN UN JIVE (FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2017, 29 APRILE) - Nel video della settimane di prove, Antonio Palmese ha parlato delle sue sfide affrontate nel corso dell'ultima puntata, quando si è trovato a scendere in pista per ben cinque volte. Il pubblico lo ha premiato al televoto contro Montedoro e Castrogiovanni. Il 29 aprile, Palmese e la Togni si sono esibiti in un jive scatenato anche se i pareri della giuria non sono stati molto positivi. Ivan Zazzaroni ha detto a Palmese che ha sbagliato totalmente il tempo, lo stesso Canino ha affermato come ci fossero delle incertezze nella sua esibizione. Solo Selvaggia Lucarelli ha voluto spezzare una lancia a favore dell'attore, dicendo come il giovane abbia mostrato costanti segni di miglioramento.

ANTONIO PALMESE-SAMANTHA TOGNI, NIENTE AMORE TRA I DUE (FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2017, 29 APRILE) - Recentemente, Samantha Togni ha rilasciato una dichiarazione secondo cui Palmese abbia fatto il cascamorto con lei. "Essendo un bel ragazzo, è normale che abbia un certo atteggiamento verso le donne" ha detto. Tuttavia, lo ha subito messo in riga spiegandogli di essere impegnata. La ballerina del reality per soli vip, infatti, è fidanzata con l'allenatore Christian Panucci e che ha trasformato l'attrazione di Palmese solo in una forte amicizia e stima che hanno messo in prova nel ballo.

© Riproduzione Riservata.