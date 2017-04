ARISA/ Duetto con Andreas Muller (Amici serale 2017, 29 aprile)

Arisa

ARISA, LA CANTANTE OSPITE A CANALE 5: DUETTO CON ANDREAS MULLER (AMICI 2017 SERALE, 29 APRILE) - Questa sera, sabato 29 aprile, va in onda su Canale 5 un nuovo ed appassionante appuntamento con il talent ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici 2017. Si tratta della sesta puntata della fase serale con le due squadre, quella dei Bianchi e quella dei Blu, che si ripresentano al centro dello studio per darsi battaglia. Tra gli ospiti di questa puntata c’è la cantante ed attrice Arisa che in queste settimane è stata anche grande protagonista ai botteghini con il film La verità, vi spiego, sull’amore di cui ha scritto la colonna sonora intitolata Ho perso il mio amore. Per Arisa in questo appuntamento di Canale 5 ci sarà da duettare con alcuni allievi del format ed in particolar modo con il ballerino della squadra dei Blu, Andreas Muller. Non è da escludere che l’artista di origini calabresi possa proporre proprio il suo ultimo brano.

ARISA, LA CANTANTE OSPITE A CANALE 5: FINITO IL SODALIZIO CON LA WARNER (AMICI, 29 APRILE) - Arisa in questi giorni si è raccontata all’agenzia AdnKronos in occasione dell’uscita del suo ultimo brano che come detto è colonna sonora del film di Max Croci, “La verità, vi spiego, sull’amore”. L’artista ha parlato del suo tour ormai alle battute finali, del concerto di Tokyo per l’apertura dell’evento Italia amore mio! e del suo sogno nel cassetto di poter essere un giorno protagonista di un film melò. Arisa nello specifico ha sottolineato: “Sono felice. Quando incontro il mio pubblico e posso cantare mi sento sempre bene. E tutto il contorno che a volte affatica. Ma poi quando salgo sul palco, si accendono le luci e inizio a cantare mi si apre il cuore. X-Factor? Penso che i talent siano davvero una realtà importante per chi oggi voglia fare questo mestiere. Poi per carità ci sono anche altre strade, più indie, però io non solo non demonizzo i talent ma li trovo giusti ed importanti. Addio alla Warner? Sto lavorando su alcuni brani e quando sarò pronta vedrò se andare avanti da sola o con un'altra casa discografica. Sanremo? Quando avrò il pezzo e il disco giusti mi piacerebbe tornarci, eccome. È una settimana campale ma anche la più grande vetrina per la musica italiana”.

