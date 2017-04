ARROW 5/ Anticipazioni puntata 29 aprile 2017: il rapimento di Oliver segna il ritorno di Talia

Arrow 5, in prima Tv assoluta su Italia 1

ARROW 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 29 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Arrow 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 16°, dal titolo "Scacco matto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: viene dato il via al processo contro Oliver (Stephen Amell). Il suo ufficio viene messo sotto indagine per via dell'omicidio Malone (Tyler Ritter) e della protezione che il Sindaco avrebbe dato a Green Arrow. Oliver richiede intanto a Thea (Willa Holland) di sistemare anche la situazione che si è creata con Susan (Carly Pope), e riceve in seguito la lettera di dimissioni di Chase (Josh Segarra). Il Procuratore istruisce il team su come andrà il processo e si propone per fare da capro espiatorio, ma Oliver gli chiede di difenderlo nella causa. Nel passato, Oliver (Josh Segarra) punta la pistola contro Viktor (Mike Dopud), che cerca di uccidere Anatoly (David Nykl). I due criminali raggiungono poi un accordo che prevede qualche ora in più di vantaggio per il russo e Oliver. Nel presente, Oliver chiede l'aiuto di Felicity (Emily Bett Rickards) per riuscire a contattare Susan, mentre la giuria si riunisce per giudicare il Sindaco. Poco prima di entrare in aula, Oliver rivede la giornalista, che tuttavia lo tratta con durezza. Nel frattempo, Paul (Chenier Hundal) si mette in contatto con Curtis (Echo Kellum) e gli chiede il divorzio. John (David Ramsey) invece fa notare a Felicity che il suo intervento nella vita di Oliver potrebbe nascondere di più, ma l'amica gli rivela del ritrovamento di Pandora, l'arma ricevuta dagli hactyvisti. Il Consiglio invece fa luce sul coinvolgimento di Oliver nell'insabbiamento del caso. Thea propone in seguito di far ricadere la colpa sullo stesso Malone, ma il fratello si rifiuta di distruggere la reputazione del detective. Poco dopo, l'auto del Sindaco viene presa di mira dal Vigilante (Mick Wingert), ma l'arrivo della Polizia lo mette in fuga. Nel passato, Oliver realizza che può incastrare Gregor dimostrando che ha agito per conto di Kovar e non della Bratva. Nel presente, Dinah (Juliana Harkavy) trova un pezzo della visiera di Vigilante, che Felicity può sfruttare per risalire alla sua identità. Mentre Chase ruba il frammento a Dinah, Prometheus affronta il Vigilante e lo getta giù dal tetto di un palazzo. Dopo essersi tolto la maschera mostra il suo volto: Chase. Durante la caccia al Vigilante, Oliver ha modo di parlare alla popolazione e di far comprendere come le sue azioni volessero solo mantenere il livello di sicurezza della società. Quella notte, mentre Curtis ha un incontro con Paul, Felicity accetta l'invito degli actyvisti di unirsi alla loro causa. Chase invece blocca Susan con la scusa di darle un'esclusiva.

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 APRRILE 2017, EPISODIO 16 "SCACCO MATTO" - Talia rivela la sua vera identità di figlia di Ra e di odiare a tal punto il padre da volerlo morto. Confessa inoltre di aver aiutato Adrian Chase a diventare Prometheus. Oliver incontra la donna ed in seguito affronta in combattimento il Procuratore, che rivela di aver rapito Susan. Lo minaccia infine di far morire di fame la giornalista se verrà ucciso. Arrow irromperà in seguito in casa di Chase per cercare di ragionare con Doris, prima dell'arrivo dell'ACU, che lo costringe alla fuga. Nel frattempo, Felicity accetta di battere i droni per la Helix per avere in cambio la posizione attuale del Generale Williams. Il team Arrow irrompe in seguito nell'edificio ed a trarre in salvo Susan, prima che Oliver affronti Adrian. John cercherà di fare intervenire Doris perché Adrian si arrenda, ma il figlio pugnala la donna. Talia raggiungerà in seguito Adrian per aiutarlo a sconfiggere Oliver ed a rapirlo. Solo a quel punto il Procuratore rivela al Sindaco che presto conoscerà la verità su chi è realmente.

