Amici 2017 Serale / Ed.16 anticipazioni sesta puntata 29 aprile e diretta: eliminato, ospiti e quinto giudice

Amici 2017 serale: squadra blu e squadra bianca

AMICI SERALE 2017, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 29 APRILE E DIRETTA: Si rinnova anche oggi, sabato 29 aprile, l’appuntamento con Amici 2017, il talent show più celebre del piccolo schermo, in onda a partire dalle 21.10. Quello che vedrete su Canale 5, sarà il sesto appuntamento all’insegna della trasmissione detentrice (quasi sempre) del record di ascolti del sabato sera e che anticiperà - come di consueto - la registrazione di domani della settima puntata. Insieme alla conduttrice ci saranno le due vocal coach delle squadre in gara con gli allievi ancora presenti nella scuola. Per la Squadra Bianca di Emma Marrone ritroveremo i cantanti Shady, Mike e Thomas e il ballerino Sebastian. Di contro, la Squadra Blu di Elisa vedrà scendere in pista Riccardo e Federica per il canto e Andreas e Cosimo per il ballo. La nuova gara dei talenti prosegue incessantemente e, a circa metà percorso, si sono già tracciati i contorni dei potenziali finalisti dello show evento del sabato sera. Anche oggi, l'ammiraglia Mediaset permetterà a grandi artisti della musica di far capolino nello show prodotto da Fascino, per presentare i loro lavori e potere duettare con gli allievi delle due squadre. La sesta puntata di stasera, vedrà un parterre di ospiti tutto italiano, a cominciare da Renato Zero per poi proseguire con Arisa e Loredana Bertè, ex giudice delle passate edizioni del programma.

AMICI SERALE 2017, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 29 APRILE: RENATO ZERO QUINTO GIUDICE - Restando in tema "giudizi", Ambra Angiolini, Ermal Meta, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti saranno pronti a dire (e dare) la loro opinione dopo le varie esibizioni dettate dalle sfide. Renato Zero, farà da spalla al quartetto nel ruolo di quinto giudice speciale e, durante il corso dello show, duetterà anche con Emma Marrone ed Elisa. Arisa invece, si esibirà sulle note de "La Notte", il suo grande successo sanremese che rappresenta senza ombra di dubbio, uno dei pezzi più belli, romantici ed interessanti del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Loredana Bertè, troverà nuove ispirazioni ed emozionerà il pubblico intonando uno sei suoi più grandi successi: Dedicato. In ultimo, a completare il quadro già ricco della sesta puntata, ci penserà Roberto Saviano che, con grande piacere torna da Maria De Filippi insieme ad Ileana Boneschi, reduce dall’Iraq impegnata come ostetrica negli ospedali di Medici Senza Frontiere. Lo scrittore racconterà, tra le altre cose, anche la straordinaria storia di Khaled Omar, giovane siriano volontario dei caschi bianchi morto da poco tempo proprio nel corso di un bombardamento.

AMICI SERALE 2017, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 29 APRILE: IL DISCORSO DI ROBERTO SAVIANO - Eccovi, a seguire, un pezzo inedito di ciò che racconterà Saviano in studio durante la sesta puntata serale di Amici in onda oggi, sabato 29 aprile. “C’è una frase che spesso sentiamo ripetere quando si parla di immigrazione: “Aiutiamoli a casa loro”. È diventata una specie di scudo per chi vorrebbe impedire l’arrivo degli immigrati. Come dire: “Io non voglio che arrivino migranti nel mio Paese, ma non sono razzista eh, non dico di non aiutarli, ma di aiutarli a casa loro”. È una frase che di per sé non sarebbe negativa, in fondo stiamo parlando di dare aiuto. Il problema è che nella stragrande maggioranza dei casi rimane una frase vuota, dietro a cui non c’è nulla. E si riduce solo a un “tenetemi lontano il problema”. Ma aiutare significa collaborare, non allontanare; significa occuparsi del problema, non semplicemente non volerlo sotto casa. Per questo ci tengo a raccontare l'esperienza di una delle persone che operano con Medici Senza Frontiere in contesti di guerra. Le Ong come Medici Senza Frontiere sono fatte di persone convinte che la normalità sia provare a cambiare le cose, a migliorarle, sia qui sia "a casa loro", ovunque ci sia bisogno di aiuto. E sono - e dovremmo riconoscerlo tutti - l'orgoglio del nostro Paese".

AMICI SERALE 2017, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 29 APRILE: DATA FINALE E PRIME NEWS DEL SETTIMO APPUNTAMENTO - La carrellata di ospiti ufficiale della sesta puntata, tracciano anche i contorni delle primissime anticipazioni verso la finalissima e i primi ospiti della registrazione di domani, domenica 30 aprile. Presso gli Studio Elios di Roma, si ritroverà il cast del serale in attesa di scoprire il prossimo eliminato del programma e, a rischiare grosso potrebbe essere un allievo della Squadra Bianca: occhi tutti puntati su Mike e Shady. Secondo ciò che si apprende dai colleghi di BubinoBlog, Mediaset ha deciso di regalare allo show serale di Maria De Filippi una puntata in più e, a questo punto, ci chiediamo se c'entrerà o meno qualcosa la scorsa puntata "patta" che non ha portato a nessuna eliminazione. Alla finale di Amici 2017, mancano quindi (escludendo quella di oggi) quattro puntate. L'ultimo appuntamento con il talentuoso show, dovrebbe prendere vita o sabato 27 oppure domenica 28 maggio, come sempre su Canale 5. Nel frattempo, tra le altre anticipazioni e news in attesa della nuova registrazione, si apprende da Davide Maggio il quinto giudice speciale del settimo appuntamento: Simona Ventura. La conduttrice piemontese inoltre, ne approfitterà anche per fare un poco di pubblicità a “Selfie – Le cose cambiano”, in partenza con la seconda stagione del programma dal prossimo 8 maggio.

