ANTICIPAZIONI AMICI 2017 SETTIMO SERALE/ registrazione 6 Maggio: eliminato un cantante dei Bianchi?

Registrazione amici 2017, 6 Maggio settimo serale

Anticipazioni Amici 2017, registrazione 6 maggio, settimo serale: eliminato un bianco? Il desiderio di Maria De Filippi - Cosa accadrà nella nuova registrazione di Amici 2017? Arrivati al settimo serale si inizia a pensare alla finale e ai possibili vincitori, e spunta il desiderio di Maria De Filippi di piazzare magari la finalissima in un giorno che non sia il sabato. In una recente intervista la conduttrice di Amici ha infatti confessato che quella di andare in onda il sabato sera non è una sua scelta: “La scelta di mandare in onda il programma al sabato è di Publitalia. - ha chiarito la De Filippi - È una collocazione che non amo e credo che durante la settimana sarebbe più adatto. Sono tre anni che ci provo ma non ce la faccio perché Publitalia vende il pacchetto “De Filippi” per tutti i sabati, tutto l’anno. Spero che prima o poi il sabato sera andrà in onda qualcun altro…”. Intanto in attesa delle anticipazioni sulla nuova registrazione, le ipotesi danno per sconfitti i bianchi di Emma Marrone e il possibile addio di uno dei suoi tre cantanti, anche se il colpo di scena è dietro l'angolo.

Anticipazioni Amici 2017, registrazione 6 maggio, settimo serale: La carrellata di ospiti ufficiale della sesta puntata, tracciano anche i contorni delle primissime anticipazioni verso la finalissima e i primi ospiti della registrazione di oggi, sabato 29 aprile. Presso gli Studio Elios di Roma, si ritroverà il cast del serale in attesa di scoprire il prossimo eliminato del programma e, a rischiare grosso potrebbe essere un allievo della Squadra Bianca: occhi tutti puntati su Mike e Shady. Contrariamente a quanto è accaduto nelle scorse settimane, le registrazioni di Amici, per il momento, si sono spostate nuovamente al sabato. Secondo le ultime news, infatti, non solo il settimo serale andrà in scena oggi pomeriggio negli studi romani ma l'ottavao sarà registrazione il prossimo 6 maggio, sempre al sabato. Infine, Mediaset ha deciso di regalare allo show serale di Maria De Filippi una puntata in più e questo significa che alla finale di Amici 2017, mancano quindi (escludendo quella di oggi) quattro puntate. L'ultimo appuntamento con il talentuoso show, dovrebbe prendere vita o sabato 27 oppure domenica 28 maggio, come sempre su Canale 5. Pronti per il giro di boa?

Anticipazioni serale Amici 2017, registrazione 6 maggio: squadra blu ancora a rischio? - L'attesa per la nuova registrazione del serale di Amici 2017 sale. Siamo arrivati alla settima che vede ormai in pianta stabile Emma Marrone alla guida della squadra Bianca dopo la brutta rottura con Morgan. Un arrivo che è stato per la squadra una vera e propria manna dal cielo, risollevando le sorti dei ragazzi che hanno vinto il sesto serale. Nella nuova registrazione tutto questo potrebbe addirittura ripetersi, dando ai Blu di Elisa un colpo davvero durissimo. Amici ci ha da sempre abituati al colpo di scena, che solitamente arriva proprio quando meno lo si aspetta, ecco perchè la squadra Blu potrebbe perdere un altro elemento di quelli considerati tra i più importanti. Ricordiamo che i Blu sono in tre - Riccardo Marcuzzo, Federica Carta e Andreas Muller - tutti possibili vincitori; ma se questa sera tocchi proprio a uno tra Riccardo e Federica lasciare la scuola? Nulla è scontato ad Amici, ecco perchè la possibilità che uno di loro dica addio la scuola nella nuova registrazione è più che reale.

