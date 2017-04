Antonella Clerici/ Con il fidanzato Vittorio Garrone una vacanza in Giappone: occasione speciale...

Antonella Clerici

Antonella Clerici, vacanza romantica in Giappone con Vittorio Garrone per il suo compleanno! - La storia d'amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone procede a gonfie vele. Una prova? La conduttrice di RaiUno è volata assieme al nuovo compagno in Giappone in piena stagione televisiva, il tutto per festeggiare il compleanno del suo amato! A confermarlo sono proprio gli scatti che la Clerici ha postato sul suo profilo Instagram, che la vedono a Kyoto. Direttamente dall'Arashiyama Bamboo Grove, una tipica pagoda giapponese, Antonella Clerici mostra alcumi speciali momenti passati assieme a Garrone in una vacanza che profuma d'amore oltre che di ciliegi.

In giro per le strade tipiche della città giapponese, tra un mercato del pesce e una pagoda, Antonella Clerici si gode romantici momenti con Vittorio, senza dimenticare il suo amato labrador Oliver che è rimasto a casa. Ma questa vacanza metterà in pausa la programmazione dei suoi show? Assolutamente no! Antonella Clerici sarà in onda anche se in Giappone, molto probabilmente le puntate de La prova del cuoco che andranno in onda a cavallo tra i ponti del 25 aprile e del 1° maggio sono state registrate nei giorni precedenti, proprio per darle occasione di godersi una meritata vacanza e potre festeggiare questo giorno così speciale.

