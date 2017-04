Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: IL CANDIDO OUTFIT DELLA SHOWGIRL FA IMPAZZIRE I FANS, FOTO (29 APRILE) - Belen Rodriguez si guadagna da vivere facendo la modella e non è raro quindi trovare sulla sua pagina Facebook foto tratte dai suoi shooting per i diversi brand. Con la lingerie di Jadea la showgirl argentina ha acceso le fantasie di molti fans ma non si tratta del solo marchio sponsorizzato da Belen. La Rodriguez è testimonial anche del brand di abbigliamento Vicolo e nelle ultime ore ha pubblicato una bella foto che la ritrae mentre sembra danzare a ritmo di musica. Indosso la showgirl ha dei cortissimi shorts e una canottierina bianca scollata che mostra in parte il seno senza veli, oltre che una giacca morbida e lunga che viene gonfiata dallo stesso vento che le scompiglia i capelli. Su degli altissimi tacchi a spillo dorati la Rodriguez incanta tutti con il suo candido outfit estivo a cui aggiunge solo poche parole nella sua lingua madre: “Pa' arriba, pa' arriba• Vicolo #vamos #Vicolo #SpringSummer17 #VicoloStyle”. A un simile concentrato di bellezza i fans non hanno potuto fare altro che rispondere con oltre 12mila like in un manciata d’ore, mentre la foto faceva il giro del social network grazie a centinaia di convisioni. Nei commenti tantissimi complimenti: “Bella , simpatica e intelligente , qualità che difficilmente coesistono tutte in una sola persona, almeno per me è così , buona giornata Belen”, “Wow sempre più stupenda”, “Bella sempre”. Clicca qui per vedere la foto.

