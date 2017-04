Ballando con le stelle 2017 / Finale, diretta: finalisti e vincitore, chi la spunterà? (oggi, 29 aprile)

Ballando con le stelle 2017

BALLANDO CON LE STELLE 2017, FINALE: DIRETTA E FINALISTI, CHI SARÀ IL VINCITORE? (OGGI, 29 APRILE) - Sfida finale per i concorrenti di Ballando con le stelle 2017: Milly Carlucci è pronta. Il sipario del dance show si aprirà per un’ultima volta stasera, sabato 29 aprile, e i sei finalisti si contenderanno il titolo di vincitore. I colpi di scena, tra esibizioni degne di applausi, litigi, battibecchi e ripescaggi, non sono mai mancati nel corso di questa 12esima edizione: anche per questo, l’attesa da parte del pubblico della prima rete nazionale si fa trepidante. Come sempre, i telespettatori potranno avere un ruolo attivo nelle decisioni, grazie allo strumento del televoto: i numeri utili, lo ricordiamo, sono l’894.001 da telefono fisso e il 475.475.1 da cellulare. Chi tornerà ad esibirsi, dunque, a Ballando con le stelle? Sei i nomi dei finalisti che sono approdati alla serata finale. Si parte con il grande Oney Tapia (in coppia con Verra Kinnuen), che ha alle spalle un percorso davvero straordinario, per passare poi a Xenya e Raimondo Todaro, Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, Antonio Palmese e Samanta Togni, l’attore Simone Montedoro in coppia con Alessandra Tripoli e Martina Stella e Samuel Peron, ripescati anche loro dopo l’eliminazione. Chi la spunterà?

MORGAN TORNA IN QUALITÀ DI OSPITE - Proprio come la settimana scorsa, Milly Carlucci ha pensato di accogliere Morgan, insieme a tutte le sue conoscenze e il suo sapere. L’ex coach della Squadra Bianca di Amici di Maria Filippi - sette giorni fa - ha fatto capolino nello studio di Ballando e, mentre in molti si aspettava qualche commento in merito a quel che è successo al talent di Canale 5, l’ex leader dei Bluevertigo si è dedicato alla storia del valzer. Anche la pagina Instagram del cantante ha voluto confermare la sua presenza stasera: “Morgan ospite alla finale di Ballando con le stelle! L’appuntamento è sabato 29 aprile alle 20.30 su rai 1 #ballandoconlestelle”, si legge infatti sul social. I telespettatori assisteranno a qualche nuova, interessante lezione? Clicca qui per vedere il video con la lezione di Morgan sul valzer della settimana scorsa.

LE PROVE DI ONEY TAPIA (OGGI, 29 APRILE) - È grande la curiosità del pubblico in merito alla finalissima di questa sera: chi riuscirà ad aggiudicarsi il primo gradino del podio? I telespettatori, dopo le numerose puntate che Milly Carlucci ha portato in scena su Rai 1, hanno mai deciso chi è il loro preferito, e per chi fare il tifo. È indubbio che, fino a questo momento, Oney Tapia abbia fatto un percorso davvero meraviglioso, e abbia regalato moltissime emozioni. Nell’ultima settimana, il concorrente di Ballando con le stelle 2017 è stato tra i protagonisti sulla pagina Instagram ufficiale del programma: una breve clip lo mostra impegnato con le prove, al fianco della ballerina Veera Kinnunen che l’ha accompagnato in questo percorso. Le ultime prove prima del verdetto: “Luci soffuse e prove serrate questa è l’atmosfera che si respira a #BallandoConLeStelle @oneytapiaofficial @veerakinnunen”, si legge sul social. Saranno loro a vincere stasera?

