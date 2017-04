Beautiful / I Raya e la sconvolgente proposta a Nicole, anticipazioni americane e italiane

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 29 APRILE: LA PROPOSTA SHOCK DEI RAYA - Siamo oramai giunti all'ultima puntata settimanale di Beautiful, che oggi andrà in onda su Canale 5 dalle ore 13:40 alle ore 14:40 per un appuntamento davvero ricco di novità. La principale di essere riguarderà la proposta shock che verrà fatta a Nicole durante un pranzo di famiglia al 'Giardino'. Per l'occasione saranno presenti Rick, Maya, Zende e la stessa Nicole e tutto andrà per il meglio, almeno fino a quando verrà sganciata una bomba pronta ad esplodere. I coniugi Forrester affermeranno di essere molto felici nel loro ruolo di genitori e di voler ripetere quanto accaduto con Lizzie. Per questo chiederanno a Nicole di fare loro da madre surrogata per la seconda volta! Si tratterà di un'affermazione sconvolgente che lascerà senza parole la diretta interessata. Ma nel gruppo il più sconvolto sarà Zende, che già in passato aveva accolto negativamente la decisione della fidanzata. E a quanto pare anche questa volta prenderà molto male tale richiesta...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: STEFFY E LIAM ALLO SCONTRO? - Sono sposati da poco più di un mese ma per Steffy e Liam potrebbe arrivare ben presto il momento della prima crisi. Nelle puntate americane di Beautiful la coppia è da poco rientrata dal viaggio di nozze in Australia ma si è trovata ad affrontare più di qualche problema in ambito lavorativo. Gli intrighi di Sally e il furto di disegni hanno mandato Steffy su tutte le furie tanto da indurla a decidere, insieme al padre, di denunciarla al tenente Baker. Di parere contrario, però, sarà Liam, protagonista di un lungo colloquio con la Spectra, apprendendo le ragioni che l'hanno spinta a mettere in atto un simile pericolo piano. Proverà pena per colei che dovrà anche affrontare il nuovo tentativo di Bill di impossessarsi dell'edificio nel quale si trova la Spectra Fashions. E proprio Liam cercherà di convincere la moglie a fare un passo indietro, anche tenendo in considerazione i sentimenti di Thomas per la rossa. Ma davvero Steffy sarà disposta a questo dietrofront?

© Riproduzione Riservata.