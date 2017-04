CORAGGIO... FATTI AMMAZZARE/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood

Il film è in onda su Rete 4 in seconda serata

CORAGGIO FATTI AMMAZZARE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Coraggio fatti ammazzare è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere giallo del 1983 che è stata diretta ed interpretata da Clint Eastwood (Gli spietati, Gran Torino, Il texano dagli occhi di ghiaccio). Nel cast anche Sondra Locke (L'uomo nel mirino, Filo da torcere, Fai come ti pare), Pat Hingle (Batman, Splendore nell'erba, Impiccatelo più in alto) e Bradford Dillman (Pirana, Come eravamo, Frenesia del delitto). Coraggio fatti ammazzare è il quarto film con protagonista l'Ispettore Callaghan, sempre interpretato da Clint Eastwood. Quella dell'ispettore è una serie di 5 film, prodotta nell'arco di ben 17 anni e cominciata nel 1971 con Ispettore Callaghan: Il caso Scorpio è tuo, diretto da Don Siegel. Coraggio fatti ammazzare è l'unico capitolo della saga diretto dallo stesso Eastwood. Harry Callaghan è rapidamente diventato uno dei più celebri "duri" della cinematografia. Odiato dai suoi stessi colleghi per i suoi metodi spicci e poco ligi ai regolamenti, Callaghan è celebre per la sua 44 magnum, arma che ha dato il titolo anche al secondo film della saga. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CORAGGIO FATTI AMMAZZARE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 APRILE 2017: LA TRAMA - La sorella della pittrice Jennifer Spencer (Sondra Locke) è stata violentata 10 anni fa e non si è mai ripresa dallo shock. Per compiere la sua vendetta, Jennifer ha cominciato ad uccidere tutti i colpevoli di quel crimine. Delle indagini sugli omicidi viene incaricato l'Ispettore Callaghan (Clint Eastwood). Nello stesso momento questi sta anche cercando di incastrare un boss mafioso. Quando il suo piano fallisce, riesce a causare un infarto al boss, finendo nel mirino dei suoi sicari. Per metterlo al sicuro e per indagare sugli omicidi, Callaghan viene trasferito a San Paolo, da dove proveniva il primo uomo ucciso. Anche Jennifer arriva in città con il pretesto di un lavoro, e continua le sue indagini personali. Gli uomini coinvolti nello stupro della sorella furono sei, e la donna riesce a rintracciarne un secondo in città ed eliminarlo. Jennifer e Callaghan si conoscono a San Paolo per una coincidenza, e iniziano una relazione. Intanto Mick (Paul Drake) e Ray (Audrie J. Neenan), altri due membri della banda di cui Jennier è alla caccia, capiscono che chi li sta eliminando sta agendo per vendicare quel vecchio fatto. I due decidono quindi di attendere Jennifer al varco, preparandole una trappola.

