COSIMO BARRA/ Lui è il quinto eliminato? (Amici serale 2017, 29 aprile)

Amici 2017

COSIMO BARRA, IL BALLERINO DEI BLU: LUI È IL QUINTO ELIMINATO? (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Tra poche ore su Canale 5 viene proposto il sesto appuntamento della fase serale del talent Amici condotto come consuetudine da Maria De Filippi. Si tratta di un appuntamento quanto mai intenso e scoppiettante da quanto si apprende dalle anticipazioni riportate da alcuni portali web tra cui quello del quotidiano Il Giornale. Protagonista suo malgrado sembra essere il ballerino di origini campane della squadra dei Blu, Cosimo Barra. Infatti, dovrebbe essere lui il quinto eliminato della fase serale di questa edizione di Amici. Dopo una puntata piuttosto combattuta ed intesa, Cosimo Barra si ritroverà a fronteggiare allo spareggio la cantante della squadra dei Bianchi, Shady Fatin Cherkaoui. Lo spareggio vedrà due artisti molto differenti per modo di porsi e per qualità tecniche con relativa vittoria da parte della cantante italo - marocchina mentre per il buon Cosimo Barra sarà il momento di salutare la scuola più famosa d’Italia.

COSIMO BARRA, IL BALLERINO DEI BLU: SALVATO DAI COACH (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Nella quinta puntata della fase serale di Amici, mandata in onda lo scorso sabato 22 aprile il ballerino della squadra dei Blu, Cosimo Barra ha dovuto affrontare forte emozioni tra cui la paura dell’eliminazione ed il grande sospiro di sollievo finale. La serata per il ballerino si è aperta con la sfida nella prima manche contro il ballerino dei bianchi, Sebastian Melo Taveira. Cosimo ha proposto la coreografia Cha cha sulle note del brano I like it ike that di Pete Rodriguez, ma non è riuscito ad avere la meglio nel duello. La gara tra i Bianchi ed i Blu si è conclusa con una manche per parte e siccome Cosimo Barra ha ottenuto il punteggio meno alto tra i componenti dei blu, si è ritrovato allo spareggio contro Thomas Bocchimpani. Cosimo per l’occasione ha proposto due coreografie: la prima intitolata Angel incentrata sull’omonimo brano di Sarah Mclachlan e la seconda chiamata Mi confesion sulle note del pezzo dei Gotan Project. Alla fine però non ci sarà nessun verdetto grazie alla decisione dei due coach che hanno voluto dare un po’ di tempo in più agli allievi di assimilare l’addio di Morgan.

