Concerto Alessandra Amoroso / Video, seconda tappa all'Arena di Verona! Scaletta e biglietti (29 aprile 2017)

Alessandra Amoroso nuovo look

Concerto Alessandra Amoroso, all'Arena di Verona ultimo evento: scaletta, performance e biglietti del 29 aprile 2017 - Un successo dietro l'altro per Alessandra Amoroso che festeggia oggi per il doppio sold out dei concerti all'Arena di Verona. Per coloro che sono rimasti a mani vuote infatti non ci sono più biglietti da poter acquistare per assistere ad uno spettacolo senza precedenti. Una scaletta di ben 28 brani che inizia con "Stupendo fino a qui" e conclude con il successone "Comunque andare" per due ore di spettacolo in cui la Amoroso - che sfoggia un look nuovo e particolarmente grintoso con capelli cortissimi e rasati ai lati - si esibisce come una grande performer, tra coreografie, balletti da solista e molti effetti speciali. Al suo fianco sull'Arena di Verona 11 ballerini, molti dei quali noti per aver partecipato ad Amici, coreografati da Veronica Peparini. Una soddisfazione dopo l'altra per Alessandra, che con il disco "Vivere a colori" si sta avvicinando alla conquista del terzo platino, senza dimenticare che i singoli estratti da “Vivere a colori” hanno totalizzato 5 dischi di platino e i loro videoclip ufficiali hanno superato le 100 milioni di visualizzazioni.

Alessandra Amoroso, grande successo all'Arena di Verona: stasera l'ultimo concerto con grandi sorprese (29 aprile 2017) - Bellissina in pantaloncini oro, top corto bianco e giacca dalle paillettes oro, Alessandra Amoroso ha conquistato l'Arena di Verona nella data del 28 aprile 2017 con i suoi successi (La scaletta ha previsto un inizio romantico con canzoni come "Stupida", "Senza nuvole" e "Estranei a partire da ieri", con un intermezzo acustico con "La mia storia con te", "Urlo e non mi senti", per concludere con le grintose "Vivere a colori" e "comunque andare"). Stasera la cantante è pronta a riconfermare il successo di ieri con la seconda data che registra ancora una volta il sold out. Sul comunicato stampa ufficiale dell'evento, leggiamo piccole anticipazioni di quello che la Amoroso riserverà questa sera ai suoi fan: "Lo show, consacrato da 15 palasport sold out e oltre 90.000 spettatori lo scorso autunno, sarà riproposto da Alessandra in una chiave tutta nuova che riserverà tantissime sorprese, novità, importanti special di produzione e, per la prima volta, un corpo di ballo di 11 ballerini diretto da Veronica Peparini coinvolgerà l’Artista Salentina anche nella danza"

