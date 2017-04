DANIELE LIOTTI/ Lo scontro con Riccardo Marcuzzo (Amici serale 2017, 29 aprile)

Daniele Liotti

DANIELE LIOTTI, L’ATTORE NEI PANNI DI GIUDICE: PROFESSIONALITÀ E OGGETTIVITÀ AL SERVIZIO DEGLI ALLIEVI (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Tra poche ore ritorna sulle frequenze di Canale 5 l’appuntamento con il talent Amici 2017 condotto come consuetudine da Maria De Filippi. Una puntata che si preannuncia estremamente interessante che vedrà darsi battaglia la squadra dei Blu capitanata da Elisa e la squadra dei Bianchi diretta dalla new entry Emma Marrone, ripartendo da una situazione di assoluta parità con due eliminati per parte. Dunque sarà particolarmente importante il ruolo dei giudici tra cui spicca il protagonista della quarta stagione della fiction Rai, Un passo dal cielo, Daniele Liotti. Fino ad oggi l’artista romano si è sempre dimostrato oggettivo e professionale nelle proprie valutazioni peraltro richiedendo ai vari concorrenti delle prove molto interessanti come quella incentrata su alcuni classici della musica napoletana.

DANIELE LIOTTI, L’ATTORE NEI PANNI DI GIUDICE: LO SCONTRO CON RICCARDO MARCUZZO (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - Stando alle anticipazioni che si stanno leggendo in queste ore sui vari portali web relativi alla puntata che verrà trasmessa questa sera, sembra che ci sarà un duro botta e riposta tra il giudice Daniele Liotti ed il cantante della squadra dei Blu, Riccardo Marcuzzo. Nello specifico il giovane talento della provincia di Milano abbia replicato alcune valutazioni della giuria definendole molto superficiali. Parole che non sono piaciute a Liotti che dal proprio canto ha voluto mettere l’accento sull’arroganza dimostrato in alcuni passaggi dallo stesso cantante. Una situazione che in realtà è già avvenuta nelle precedenti puntate e che ha visto l’intervento pacificatore da parte di Renato Zero il quale ha invitato Marcuzzo a ragionare maggiormente sui giudizi che gli vengono dati al fine di migliorare.

DANIELE LIOTTI, L’ATTORE NEI PANNI DI GIUDICE: I COMMENTI DELLE FAN SUI SOCIAL (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) - L’attore Daniele Liotti anche grazie alla visibilità avuta dal ruolo di protagonista nella fiction Rai, Un passo dal cielo, sta vivendo un periodo dal punto di vista professionale decisamente positivo. L’attuale giudice di Amici ha visto accrescere in maniera sostanziosa il numero di fan che lo seguono con una certa costanza. Infatti, ad ogni suo post pubblicato sui social si possono leggere centinaia di commenti di supporto inneggianti alla sua bravura ed alla sua bellezza. Ad esempio c’è chi scrive “Madre natura tutta concentrata su di te sei stupendo, il mio attore preferito da sempre”, “Il sorriso è lo specchio dell’anima e la tua deve essere dolcissima” e “Il tuo sorriso è giovane.. sincero e timido. Lo adoro praticamente”.

© Riproduzione Riservata.