ELISA/ Riunione pre serale con gli allievi (Amici Serale 2017)

Elisa, AmIci Serale 2017

ELISA, LA CANTANTE NEI PANNI DI COACH: TERZO ELIMINATO IN ARRIVO? (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) – Nella prima serata di Canale 5 va in onda una nuova ed imperdibile puntata del talent Amici ideato e condotto come consuetudine da Maria De Filippi. Si tratta del sesto appuntamento della fase serale con attesa protagonista la celebre cantante friulana Elisa Toffoli meglio conosciuta semplicemente come Elisa, la quale veste i panni della coach della squadra dei blu. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni che in queste ore si stanno leggendo sui vari portali web, questa dovrebbe essere una puntata molto difficile per la squadra dei blu e di conseguenza per la stessa Elisa. Nello specifico si dovrebbe arrivare all’eliminazione del ballerino di origini campane Cosimo Barra. In totale si tratterebbe del terzo eliminato per i blu contro i due dei bianchi.

ELISA, LA CANTANTE NEI PANNI DI COACH: RIUNIONE NELLA CASETTA (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) – È stata una settimana piuttosto travagliata per gli allievi della squadra dei blu e per la loro coach Elisa. Gli allievi seguendo le indicazioni della celebre cantante friulana, hanno prima scelto i vari brani su cui incentrare le esibizioni che proporranno questa sera e poi hanno provato lungamente in sala prova per dare quel quid in più, assolutamente necessario per sperare di riuscire ad avere la meglio nella contesa con la squadra dei bianchi. Come spesso fatto in passato, Elisa ha deciso di chiudere la settimana di preparazione alla puntata presentandosi nella casetta dei propri allievi per una sorta di riunione tecnica. Una riunione nella quale non solo ha cercato di infondere fiducia nei propri allievi ma ha anche sviluppato una sorta di tattica da seguire nelle varie sfide.

ELISA, LA CANTANTE NEI PANNI DI COACH: CONSIGLI A FEDERICA E RICCARDO (AMICI SERALE 2017, 29 APRILE) – La puntata di questa sera, la sesta della fase serale di Amici, viene reputata molto importante in quanto andrà a spezzare la situazione di assoluto equilibrio che vede la squadra dei Bianchi e quella dei Blu appaiate con due eliminazioni per parte. In ragione di ciò, Elisa ha cercato durante la settimana di motivare al meglio i propri allievi ed in particolare si è soffermata nel dare consigli alla cantante romana Federica Carta ed al giovane cantante milanese Riccardo Marcuzzo. Elisa ha dispensato loro diversi consigli su come affrontare al meglio i rispettivi pezzi. Inoltre, ha provato a lavorare su alcuni passaggi specifici che richiedevano maggiore attenzione e concentrazione da parte dei giovani interpreti. Insomma Elisa c’è l’ha messa proprio tutta per sopravanzare la rivale ed amica Emma Marrone ma stando alle anticipazioni non sembra essere riuscita nell’intento.

