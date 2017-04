EMMA MARRONE/ Il duetto con Syria... e un figlio con Riccardo Scamarcio? (Serale Amici 2017)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, PRIMA VITTORIA STAGIONALE PER LEI? (SERALE AMICI 2017, 29 APRILE) – Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova ed interessante puntata del talent Amici condotta come di consueto da Maria De Filippi. La situazione è di grande equilibrio con la squadra dei Bianchi e quella dei Blu con a carico due eliminazionI per parte. A proposito di Banchi, questo può essere considerato il vero primo appuntamento con la neo coach Emma Marrone in quanto nella scorsa puntata si è consumata una sorta di tregua per permettere agli allievi di metabolizzare il polemico addio da parte di Morgan. Un esordio che stando alle anticipazioni che possono leggere in queste ore sul mondo del web, dovrebbe essere al miele per Emma Marrone la quale dovrebbe riportare una vittoria ai danni della collega Elisa. Nello specifico a salutare la scuola più famosa d’Italia dovrebbe essere il ballerino dei blu Cosimo Barra.

EMMA MARRONE, IL DUETTO CON SYRIA (SERALE AMICI 2017, 29 APRILE) – Nelle ultime settimane la cantante salentina Emma Marrone è tornata prepotentemente protagonista nel talent di Maria De Filippi, nonostante si fosse letto da più parti una voglia di staccare la spina da parte dell’artista o quanto meno di ritagliarsi un po’ di tempo per se stessa e per altri progetti professionali. In effetti la Marrone qualche piccolo progetto lo ha realizzato ed in particolar modo ha dato vita ad un bellissimo duetto con Syria sulle note del pezzo Odiare, inserito nell’album celebrativo della stessa Syria intitolato 10 + 10 e nel quale vengono ripercorsi i primi dieci anni della sua carriera. A tal proposito la Marrone ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram un post nel quale rimarca l’uscita del duetto. Un post che ha ricevuto migliaia di Mi Piace e tantissimi commenti di supporto. Clicca qui per vedere il post.

EMMA MARRONE, FLIRT E UN FIGLIO CON SCAMARCIO? (SERALE AMICI 2017, 29 APRILE) – "Istintivamente, sarei portata ad avere un figlio... mi piacerebbe essere chiamata mamma. Ci vuole molto coraggio": con queste parole pronunciate nel programma di Maurizio Costanzo “L’intervista”, Emma Marrone rivelava ai fan il desiderio di avere un figlio. Un sogno che Emma Marrone continua ad avere e che sarebbe disposta a realizzare anche da sola. La cantante salentina, cresciuta in una famiglia molto unita che le ha insegnato i valori importanti della vita come la lealtà, la sincerità e l’importanza dell’amore e dell’amicizia, vorrebbe costruire a sua volta una famiglia basata sugli stessi principi. Finora, però, non è ancora riuscita a trovare un uomo con cui dare il via a questo progetto. Emma, infatti, continua ad essere ufficialmente single anche se il settimanale Novella 2000, solo pochi giorni fa, l’ha beccata in compagnia di Riccardo Scamarcio. Parlare d’amore tra la cantante e l’attore appare abbastanza prematuro anche perché nessuno dei diretti interessatisi è pronunciato sull’argomento. E così Emma torna alla ribalta per una foto che sta scatenando l’entusiasmo dei fan. Il settimanale Gente, infatti, ha pubblicato una foto in cui Emma Marrone tira fuori il suo istinto materno con la cuginetta, nata appena un anno fa. Nello scatto che ha emozionato i fan che già pensano ad Emma nelle vesti di mamma, la cantante salentina si mostra affettuosa e molto attenta ai bisogni della piccola. Quando sarà il momento, dunque, Emma Marrone sarà una mamma molto premurosa e affettuosa con il suo bambino. Non ci resta che augurare ad Emma di realizzare il prima possibile il suo sogno.

